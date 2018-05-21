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Ölen emeklilerin yakınları da ikramiye alacak

Hükümetin emeklilere vermeyi planladığı bayram öncesi ikramiyelerden, ölen emeklilerin maaşlarını alan yakınları da faydalanacak.

android-time 11:17 21 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Ölen emeklilerin yakınları da ikramiye alacak
Hükümetin emeklilere vermeyi planladığı bayram öncesi ikramiyelerden, ölen emeklilerin maaşlarını alan yakınları da faydalanacak.

Hükümete yakın medyanın emeklilere zam müjdesi diye lanse ettiği haberinde yer alan ayrıntı, keşke her zaman seçim olsa dedirtti. Bilindiği gibi hükümet seçimler yaklaşırken 12 milyon emekliye bayram öncesi biner lira ikramiye verileceğini açıklamıştı. Habere göre vefat eden emeklilerin maaşlarını alan yakınları da bayram öncesi emeklilere verilecek olan ikramiyelerden faydalanacak.

ENFLASYONDAN DOLAYI ARTAN MİKTAR MÜJDE DİYE VERİLİYOR

Yine aynı habere göre ilk 4 aylık enflasyon verilerine göre emekliye yapılacak zam miktarının 4.69 oranında olması bekleniyordu. Ancak uzmanların yaptığı tahminler doğrultusunda son 2 aylık enflasyon verilerine göre bu oran 5-5,5 oranlarına çıkacak. Haberde yükselen enflasyondan kaynaklı artan zam miktarı emeklilere müjde olarak veriliyor.

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Son güncelleme: android-time 13:2221.05.2018
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