Ordu’da yaşanan sel felaketi fındığı nasıl etkiler?

Ordu'da yaşanan sel felaketi fındık bahçelerini de vurdu. Tonlarca fındık sel sularıyla denize aktı. Selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Ünye ve Fatsa ziraat odası başkanları, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada hasat kaybının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. Oda başkanları yaşanan kayıplara bağlı olarak fındık fiyatlarında bir artış olacağını öngördüklerini belirtti.

Ordu son yılların en büyük sel felaketiyle sarsıldı. Ordu’nun Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde etkili olan yoğun yağış, dereleri taşırdı. Fındık üretimi açısından oldukça önemli olan Ordu'da kurutulmaya bırakılan tonlarca fındık denize aktı.

“ÇOK ZOR POZİSYONDAYIZ”

Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Dün akşam saat 23-24 itibariyle 40 köyde hasar olduğunu tahmin ettiklerini belirten Başkan Sarıkahraman, “Ancak sabahtan itibaren aldığımız istihbarat neticesinde 50’yi geçtiğini düşünüyoruz. Hasat kaybı çok ciddi boyutlarda. Vatandaş ciddi biçimde ‘bunun telafisini devletten nasıl alabilirim’ diye düşünüyor. Malını sigortalatanlar zararını telafi edecek. Peki sigorta yaptırmayanların durumu ne olacak? Devletten yardım bekliyoruz. İnanın çok zor pozisyondayız.” dedi.

“FİYATLARIN ARTMASINA NEDEN OLUR”

Mal kaybının çok ciddi boyutlarda olduğunu söyleyen Osman Sarıkahraman, “Ordu’da beklenen fındık rekoltesi 150 bin tondu. Ünye olarak biz Türkiye ve dünyada lideriz. Geçen yıl 33 bin ton rekolte vardı. Bu yıl beklentimiz 23 bin tondu. Şimdi bu beklenti daha da azaldı. Bu da fiyatların artmasına neden olacaktır.” açıklamasında bulundu.

40’TAN FAZLA MAHALLE BİRİNCİ DERECEDE ETKİLENDİ”

Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem Kibar da sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada Fatsa’da fındık rekoltesinin yüzde 30’unun denize aktığını söyledi. “Bizim Fatsa’da 89 mahallemiz bulunuyor. Bu 89 mahallenin 40’ından fazlası yaşanan felaketten birinci derecede etkilendi.” diyen Başkan Kibar şöyle devam etti:

Çok geniş bir alanı kapsadığı içi üreticinin ciddi boyutta maliyeti var. Fatsa’da rekoltemizin yüzde 30’u denize aktı diyebiliriz. Tarım sigortası bulunan çiftçilerin zararının boyutlarını değerlendirmek amacıyla sahada hasar tespit çalışmaları başladı. Bu bağlamda çiftçimizin desteğe ihtiyacı var. Tarım kredi borcu olan üreticilerimizin borçlarının faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz. Bakıldığı zaman fındık rekoltesinin Ordu genelinde yüzde 10’a yakın kayıp olabileceğini öngörüyoruz. Mahsül miktarında yaşanan azalma fiyat artışına neden olabilir.