Ordu’da yaşanan sel fındığın fiyatını artırdı

Karadeniz bölgesinde yaklaşık 20 gün önce fındık toplanmaya başlanmasına rağmen hükümet hala daha fiyat açıklaması yapmadı. Buna rağmen serbest piyasada 11 TL'ye satılan fındık 13 TL'ye çıktı. Fiyat artışına Ordu'da yaşanan sel felekatinin neden olduğu belirtiliyor. Üreticilerin fiyat beklentisi ise 15 TL'nin üzerinde.

Karadeniz’de fındığın toplanmasına başlandığı ilk günlerde serbest piyasıda fiyatı 10-11 TL’den satılan fındık, 20 gün sonra 13 TL’ye çıktı. Fiyat artışının nedeni olarak ise Ordu’da yaşanan sel felaketi gösteriliyor.

Kentte üretilen fındığın yüzde 30 sele giderken, bir çok bahçede de zarar oluştu.

“BİR AN ÖNCE FINDIK FİYATI AÇIKLANMALI”

Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, hükümetin en kısa sürede fındık ekoltesini ve fiyatını açıklaması gerekteğini belirterek, “Fiyat açıklanmasa çiftçi fındığı ucuza tüccara satmak zorunda kalacak. Rekolte Ordu’da yaşanan sel nedeniyle düştü. Ancak buna bağlı olarak serbest piayasa fındığın fişyatı 13 lirayı buldu. Üretici olarak bizim devletten beklentimiz ise 15 TL üstü” dedi.

Fındık üreticileri ise bu yıl havaların çok sıcak olması dolayısıyla rekoltenin zaten düşük olduğunu belirterek, Ordu’da yaşanan selden sonra fındığın fiyatının 18-20 lira arasında olacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

“FINDIĞIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İTİRAZIM VAR”

CHP Giresun milletvekili Bülent Bektaşoğlu da yaptığı yazılı bir açıklama ile fındık politikasını eleştirdi.

“Fındık toplandı, kurutuldu, pazara iniyor. Ama hala Başkanın ve atadığı bakanların gündeminde fındık yok. Fiyat, alım yapacak kurum hala açıklanmadı.” diyen Bektaşoğlu, “Ama çok ilginçtir ki; cumhuriyet tarihinde ilk defa bir yabancı firma fiyat açıkladı. Fındık ve üreticini dolayısıyla kaderimiz, tamamen piyasayı istediği gibi şekillendirmesi sağlanan iktidar paydaşı o yabancı İtalyan firmasına teslim ediliyor. Fındık ve üreticisi başkanlık sisteminin tek adamının belirleyiciliğine kurban edilmek isteniyor. Böyle bir süreçte siyasi partilerin, STK’ların ve bölge milletvekillerinin sesi neden çıkmaz, anlaşılır değil.

Üreticilerimiz özellikle milletvekillerine sussun diye değil, kendisini temsil etsin diye oy verdi. Hep beraber teslim mi olduk bu alınterimizi sömürmek için kurulan düzene?

Hayatım ve milletvekilliğim süresince fındığın hakettiği değeri bulması için mücadele etmiş, üreticinin sorunlarını her fırsatta dile getirmiş birisi olarak, fındığın peşkeş çekilmesine tiraz ediyor ve herkesi sorumluluğunu yerine getirmeye ve duyarlılığa, tepki göstermeye davet ediyorum. Fındık baronları ve onların ticaret ve siyasetteki işbirlikçilerinin oyunlarına, fındığı ucuza kapatmak için yaptıkları maniplasyonlara karşı çıkmalıyız.

Buradan çağrıda bulunuyorum: Fındığın piyasa, ihracat ve döviz değerleri, maliyeti hesaplanarak,15 TL’den az olmayacak şekilde fiyatı ve TMO’nun alım takvimi hemen bayramdan önce açıklanmalıdır.

Yoksa her geçen gün kaybediyor, batıyoruz.” diye konuştu.

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