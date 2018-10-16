Örtülü harcama 1.3 milyarı aştı

Örtülü ödenek harcamalarının büyük bölümünün 24 Haziran seçimlerinden önce yapılması dikkat çekti. Seçimden önceki 3 ayda örtülüden 579 milyon lira harcandı. Öte yandan bütçe, 9 ayda 56.7 milyar liralık açık verdi.

Bütçeden yapılan gizli harcama 9 ayda 1 milyar 310 milyon 698 bin liraya ulaştı. Örtülü ödeneğin 1 milyar 122 milyon liralık büyük bölümünün 24 Haziran seçimlerinden önce harcanmış olması dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eylül ayı bütçe sonuçlarına göre, ocak-eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde bütçeden yapılan gizli hizmet harcamalarının 1 milyar 307 milyon 997 bin lirası mal ve hizmet alımlarına, 2 milyon 701 bin liralık küçük kısmı ise bina ve benzeri inşaat yapımına gitti.

Gizli hizmet ödeneği, 24 Haziran seçimlerinden sonra fiilen uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından ortak kullanılıyordu. Yeni sistemle birlikte Başbakanlık kaldırıldı, örtülü ödenekten harcama yapma yetkisi tek başına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a geçmiş oldu.

SEÇİM ÖNCESİ HIZLI ARTTI

Bütçedeki resmi verilere göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 1 milyar 123 milyon liralık gizli hizmet harcaması yapıldı. Ocak-haziran döneminde örtülü ödenekten yapılan aylık ortalama harcama 187 milyon lirayı aştı. Seçimden hemen önceki nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ise harcamalar daha hızlandı, toplam gizli harcama 579 milyon liraya, aylık ortalama harcama da 193 milyon liraya kadar çıktı. Buna karşılık seçimden sonraki temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 ayda toplam harcama 185 milyon liraya, aylık ortalama harcama da 61.6 milyon liraya düştü.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Bütçeden bu yılın ilk 9 ayında 603.5 milyar lira harcama yapılmasına karşılık bütçe geliri 546.8 milyar lirada kaldı. Bunun sonucunda 9 aylık bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79.4 gibi olağanüstü seviyede artarak 31.6 milyar liradan 56.7 milyar liraya yükseldi. Yılın ilk dokuz ayında döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre vergi gelirleri yüzde 19.2 artmasına karşılık, faiz giderlerindeki artış yüzde 30.4'e çıktı. Geçen yılın 9 ayında faiz ödemeleri için bütçeden 46.5 milyar lira harcama yapılırken bu yıl aynı dönemde faize 60.4 milyar lira gitti.

Tasarruf sözde kaldı harcamalar arttı

Bütçe verileri, kamu harcamalarının geçen yıla göre hâlâ çok hızlı arttığını da ortaya koydu. Resmi verilere göre kamu kurumları 9 ayda 1 milyar 884 milyon lira kira ödemek zorunda kaldı. Bu paranın 777 milyon lirası, hizmet binası adı altında özel şirketlerden kiralanan lüks gökdelenlerin sahiplerine gitti. Ayrıca kamu kurumlarının 9 ayda yine şirketlerden kiraladığı taşıtlar için 379 milyon lira, uçak ve helikopterler için de 211 milyon lira kiralama parası ödendi. Taşıtların deposuna da 9 ayda 1 milyar 377 milyon liralık yakıt konuldu, bakım ve onarımları için 172 milyon lira harcandı. Yeni hizmet binalarının yapımı için müteahhitlere 8.3 milyar lira ödenirken, özel sektörden 278 milyon liralık hizmet binası arsası, 58 milyon liralık da hizmet binası satın alındı. Hizmet binalarının onarımına ise 800 milyon lira harcandı.