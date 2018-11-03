Osmaniye’de ihaleler hep aynı aileye gitmiş

Osmaniye Belediyesi’nin ihalelerini inceleyen Sayıştay, alımların çoğunun aralarında aile ilişkisi olan firmalardan yapıldığını tespit etti. Bunlara ödenen para ise yaklaşık 2 milyon lira.

Sayıştay'ın MHP'li Osmaniye Belediyesi'yle ilgili hazırladığı raporda ihaleler mercek altına alındı. Belediyede, ihalelerin büyük bölümünü aynı aileye ait firmalar aldı. Bu firmalara 2 milyon liraya yakın para aktarıldı. Rapora yansıyan bilgilere göre; bir yılda açılan ihalelerin 71'i doğrudan temin yoluyla yapıldı. Sayıştay raporunda, “Bu kapsamdaki alımlarda teklif vermek üzere genellikle 7 yükleniciye davet gönderilmiştir. 7 firmadan ikisi ise aralarında aile ilişkisi bulunan kişilere aittir. 33 adet organizasyon alım işinden 28'i, bu aileye ait 2 firmadan yapılmıştır. Yani alımların yaklaşık yüzde 85'i bu iki firmadan yapılmış ve iki firmaya yıl boyunca sadece organizasyon hizmet alım işleri için 609 bin 661 TL ödenmiştir” denildi.

‘TEMEL İLKELERE AYKIRIDIR'

Raporda şu ifadeler yer aldı: “Pazarlık usulüyle birbirine benzer nitelikte ve sözleşme bedelleri toplamı 1 milyon 81 bin 615 lira olan 6 adet organizasyon hizmet alım işi de yapılmıştır. 6 ihalenin tamamı için aile ilişkisi bulunan kişilere ait firmalardan birine teklif gönderilmiş ve ilgili ihalelerin tamamını bu kişilere ait firmalar kazanmıştır. Bu alımların neredeyse tamamının aralarında aile ilişkisi bulunan kişilere ait firmalardan yapılması, temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.”