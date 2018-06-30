Otellerde doluluk düştü, fiyatlar arttı

Erken seçim, Dünya Kupası ve İran’la yaşanan döviz krizi turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Otellerde doluluk oranları düşerken, fiyatlardaki artış turizmcinin kaybını azalttı.

Seçim dönemi, Dünya Kupası ve ramazan ayının sezon başlangıcına denk gelmesi ile turizm sektörü dolulukta hüsran, fiyatlarda ise sevinç yaşadı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, mayıs ayında otel dolulukları 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 2.8 azalarak yüzde 59.6 olarak gerçekleşti. Mayıs 2018'de Türkiye genelinde ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.6 artarak 65.3 Euro oldu. Bu rakam geçen yılın aynı ayında 63 Euro'ydu.

Dünyanın önde gelen veri ve analiz şirketlerinden STR tarafından TÜROB için hazırlanan Mayıs 2018 Ülke Performans Raporu'na göre mayıs ayındaki doluluk düşüşüne karşın ilk 5 aylık veriler ise yükselişi ifade ediyor. Geçen yılın ilk 5 ayında Türkiye otellerinde yüzde 55.3 olan doluluklar bu yıl ilk 5 ayda yüzde 64.6 olarak gerçekleşirken, ortalama günlük satılan oda bedeli de 59.1 Euro'dan 62.3 Euro'ya yükseldi.

AVRUPA ZAYIF KALDI

TÜROB açıklamasına göre, mayıs ayındaki doluluk gerilemesinde Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nın etkilerinin mayıs ayından itibaren başlamasının etkili olduğu belirtildi. Bu durumun sektörün haziran rakamlarına da yansıyacağı açıklanırken, “Mayıs ayında gerileme olsa da yıl sonu itibarıyla hem turist sayısında hem de doluluklarda çift haneli artışlar bekliyoruz. Ancak Dünya Kupası, 24 Haziran seçim süreci ile ana pazarlarımızdan İran'da döviz kurlarındaki aşırı artış, Avrupa pazarındaki turist artışının sınırlı kalması, Rusya'da ise bazı tur operatörlerinin mali sıkıntı içinde olması beklentilerimizi bir miktar düşürdü” dedi.

Öte yandan, İstanbul'da Mayıs 2017'de yüzde 64.3 olan doluluk oranı, Mayıs 2018'de yüzde 3.3 azalarak, yüzde 62.1 olarak ölçüldü. Ocak-Mayıs 2018 döneminde ise doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 56'dan yüzde 69.2'ye yükseldi. Ortalama günlük oda bedeli 70.5 Euro'dan 76.1 Euro'ya çıktı.

Dünya Kupası'na 30 TIR kiraz gitti

Dünya Kupası, Türk kirazına olan ilgiyi artırdı. FIFA 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rus­ya'ya son 1 ayda Amasyalı kiraz üreticileri tarafından 30 TIR kiraz gönderildi. Türkiye genelinde kiraz üretiminin yüzde 7'sini karşılayan Amasyalılar son bir ayda Rusya'ya büyük miktarda kiraz sevkiyatı yaptı. Amasya'da soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Macit Okur, Rusya'ya kiraz ihracatının devam edeceğini söyledi.