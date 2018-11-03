Otobüsçüler üçüncü havalimanının işlerini açmasını bekliyor

İstanbul'a yapılan yeni havalimanının şehrin dışında olması otobüs firmalarının iştahını artırdı. Beşiktaş'ta oturan bir vatandaş uçuşundan bir saat önce alana varmak isterse uçak teker kesmeden üç saat önce evinden çıkmış olacak. Otobüsçüler seferlerinde bir artış bekliyor.

İstanbul Havalimanı ulaşım güzergahları belirlendi. Avrupa yakasında (Beşiktaş) oturan bir vatandaş trafik saatlerine denk gelen bir uçuşu için 2 saati aşkın bir sürede İstanbul Havalimanı’na ulaşıyor.

Ayrıca havalimanına 1 saat önceden gitmek gerektiğinden toplam süre 3 saate de çıkabilir. Hal böyle olunca yurt içi merkezlere ulaşımda havalimanı metrosu henüz yapılmadığı için cazibesini yitiriyor.

İstanbul Havalimanı’nın şehrin uzağında olmasının otobüsçüler için bir fırsat olduğunu söyleyen Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Avrupa yakasındaki bir vatandaşın yeni havalimanına ulaşması zorlaştı. Bu durum havayolu ve karayolundaki dengeleri değiştirebilir. Otobüsçülerin İstanbul- Ankara, İstanbul- İzmir ve İstanbul- Samsun seferlerinde artış bekliyoruz. Çünkü yeni havalimanına ulaşmak ortalama 2,5 saat tutuyor. 1 saat önceden orada olmanız gerektiğini de düşünürsek bu süre toplam 3,5 saat ediyor. Zaten İstanbul- Ankara otobüsle 5,5 saat sürüyor. Vatandaşın havaalanına ulaşma süresini ve ulaşım ücretini göz önüne alırsak. Bu hatlarımızda bir talep artışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINDAN ARTIŞ BEKLİYORUZ

İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteye geçtiği an itibarı ile otobüs seferlerinde bir artış olabileceğini söyleyen Yıldırım, “Eskiden metro ulaşımı ile vatandaşlar Atatürk Havalimanı’na kısa bir süre içerisinde gidebiliyordu. İstanbul Havalimanı’na ulaşmak o kadar da kolay değil. Bu nedenle bizim seferlerimizde yani karayolu taşımacılığında bir artış bekliyoruz. Örneğin bir arkadaşım trafiğin yoğun olduğu bir saatte Beylikdüzü’nden İstanbul Havalimanı’na gitmek istedi (otobüsle) 2. saat 15 dakika sürdü. Bu süre çok fazla… Vatandaşlar yol süresini kısaltmak için zaten uçakları tercih ediyorlar. Bu süre otobüsçülerin lehine dönebilir. ” dedi.

70 KİLOMETRE FAZLA GİDİYORUZ

Trafikte yük taşıyan kamyonlarla otobüsçülerin bir tutulmaması gerektiğini belirten Başkan Mustafa Yıldırım, “Biz kamyonlarla bir tutulmamalıyız. Biz yine 3. köprüye ödediğimiz parayı 2. köprüye de ödemeye hazırız. Ancak o kadar yolu gitmek tamamen zaman kaybı. Ortalama 70 kilometre fazla gidiyoruz. İstanbul halkına bu durum eziyet oluyor” dedi.

MAKAS DARALABİLİR

Büyük İstanbul Otogarı Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal ise özellikle İstanbul- Ankara seferlerinde bir artış olmasını bekliyor. Önal, “Otobüsçüler bu durum bir fırsat… Eskiden otobüs seferleri ile havayolu seferleri arasında makas fazlaydı. Ama şimdi zaman açısından o makas daralacak gibi.. Artık bu güzergahlarda vatandaşların otobüsçüleri tercih etmesini bekliyoruz.” dedi.