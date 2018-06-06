Otokar’dan tarihe geçen anlaşma

Bükreş Belediyesi'nin 400 adetlik otobüs ihalesini kazanan Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük otobüs ihracatı anlaşmasını imzaladı.

Otokar, Bükreş Belediyesi'nin 400 adet otobüs alımı ve araçların 8 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin toplu taşıma ihalesinin anlaşmasını imzaladı. Türkiye'nin tek kalemde alınan en büyük otobüs ihracatının imza töreni Bükreş Belediye Binası'nda Belediye Başkanı Gabriela Firea ve Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç katılımıyla gerçekleşti.

Son yıllarda Türkiye’deki pek çok büyükşehir belediyesinin toplu taşıma ihalesini kazanan, Avrupa’da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde otobüsleri tercih edilen Otokar, Bükreş Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamındaki araçları 2018 ve 2019 yılları içinde partiler halinde teslim edecek. Anlaşma kapsamında Otokar, 8 yıl boyunca araçların satış sonrası hizmetlerini de sunacak.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Romanya’nın başkenti Bükreş’in artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere açılan ihaleye, Avrupa’daki otobüs müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2011 yılında kurulan “Otokar Avrupa” şirketiyle katıldıklarını bildirdi. Bükreş Belediyesi’nin açtığı ihaleye, Avrupa'dan ve Avrupa'nın otobüs alanında üretim üssü olan Türkiye'den global ölçekli şirketlerin katıldığını anlatan Görgüç, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin lider otobüs üreticisi olarak biz de Bükreş'e yakışır modern araçlarımızı sunmayı hedefledik. Bükreş Belediyesi'nin sadece araç değil, satış sonrası hizmetlerini de kapsayan ihalesinde şirketimizin tercih edilmesi bizim için büyük bir gurur. Bükreş, bizim İstanbul'dan sonra en büyük filo ile hizmet sağlayacağımız şehir olacak. Türkiye ve Avrupa'da birçok metropolde halihazırda binlerce otobüsümüz her gün yolcu taşıyor. Bükreş'in de hizmetine sunacağımız otobüslerimiz Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Sırbistan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Macaristan, Slovenya, Malta, Kamerun gibi pek çok ülkede şehir içi toplu taşımacılıkta kullanılıyor.”

AA