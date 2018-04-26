Otomobil üreticilerine ÖTV iadesi

Otomobil satın alanların ödediği çifte ÖTV uygulaması ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de üretilen otomobiller için kullanılan radyo parçaları ve navigasyon gibi parçaların ÖTV'si üreticilere geri iade edilecek. Vatandaş Türkiye'de üretilen modeller için otomobil fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Türkiye'de üretilen otomobillerde kullanılan radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi aksamlar için ödenen ÖTV ücretleri şirketlere geri iade edilebilecek.

Maliye Bakanlığı tarafından “Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” hazırlandı.

Türkiye'de otomobil yapan şirketler, geçmişten beri araba üretirken kullandıkları radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi aletler için ÖTV ödüyordu. Daha sonra otomobilin satış bedeli üzerinden tekrar bir ÖTV ücreti ödeniyordu. Böylece iki kez ödenen ÖTV vatandaşa pahalılık olarak yansıyordu.

Otomobilin imalat aşaması bittikten sonra üreticiler söz konusu aksamlar için ödedikleri ücreti en az bir yıl içinde geri alabilecekler.

Kim Türkiye'de hangi otomobilleri üretiyor?

Fiat: Egea

Renault: Clio, Megane

Hyundai: i10, i20

Toyota: Corolla, CH-R

Honda: Sedan Civic