Otomobil ve hafif ticari satışlarında büyük düşüş

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 Mayıs ayında yüzde 15 daraldı. Sıfır satılan araç sayısı 72 bin 755 adet oldu. Geçen sene mayıs ayında bu rakam 85 bin 422 idi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin rakamlarına göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,78 azalarak 302.311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %2,13 oranında azalarak 234.645 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 239.760 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,96 azalarak 67.666 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 77.740 adet satış gerçekleşmişti.

MAYISTA DÜŞÜŞ YÜZDE 15

Otomobil Pazarı %13, Hafif Ticari Araç Pazarı %21 Azaldı. 2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72.755 adet oldu. 85.422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %14,83 oranında azaldı.

HAFİF TİCARİDE YILLIK DARALMA YÜZDE 20.87

2018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %13,03 azaldı ve 57.227 adet oldu. Geçen sene 65.799 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mayıs ayına göre %20,87 azaldı ve 15.528 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.623 adet satış yaşanmıştı.