Otomobil ve hafif ticari satışlarında büyük düşüş

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin rakamlarına göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,78 azalarak 302.311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre %2,13 oranında azalarak 234.645 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 239.760 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,96 azalarak 67.666 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 77.740 adet satış gerçekleşmişti.
Otomobil Pazarı %13, Hafif Ticari Araç Pazarı %21 Azaldı. 2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72.755 adet oldu. 85.422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %14,83 oranında azaldı.
2018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %13,03 azaldı ve 57.227 adet oldu. Geçen sene 65.799 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mayıs ayına göre %20,87 azaldı ve 15.528 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 19.623 adet satış yaşanmıştı.