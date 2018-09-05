Otomotivde bilimsel katma değere ödül

Otomotiv sektörüne yön veren mühendisleri İstanbul’da bir araya getiren organizasyon Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC) bu yıl bir ilke imza atıyor.

Otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yarışıp ödüllendirileceği “Otomotiv Tez Ödülleri” 1-2 Kasım tarihlerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan IAEC etkinliğinde verilecek. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve SAE International (Society of Automotive Engineers) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC için hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan etkinlik aynı zamanda IAEC 1. Otomotiv Tez Ödülleri'ne de ev sahipliği yapacak.

OTOMOTİVDE SANAYİ ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİ GELİŞECEK

Yarışma, otomotiv sektöründeki mühendislik çalışmalarının teşvik edilmesi, bu alandaki bilimsel araştırmalara yönelim sağlanması, yapılan çalışmaların görünürlüğünün artırılarak tez sonuçlarının sanayide değere dönüştürülmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin artırılabilmesi amacıyla düzenleniyor. 31 Ocak 2010 – 31 Ocak 2018 yılları arasında tamamlanmış ve kabul edilmiş, kapsamında ve/veya anahtar kelimelerinde “Otomotiv” yer alan ve YÖK tarafından tanınan bir üniversitede yürütülmüş olması gereken tezlerin katılabileceği yarışmada son başvuru tarihi 10 Eylül 2018.

Ödüllü tezler yurtdışına gidiyor.

Yarışmada dereceye giren ilk üç tez sahibi, Society of Automotive Engineers'ın (Otomotiv Mühendisleri Topluluğu) düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım ile ödüllendirilecek. IAEC Düzenleme Kurulu ayrıca, başarılı projelerin Üniversite TTO'ları ve sanayi arasında köprü oluşturarak, sonuçların ticarileşme sürecinde iletişimini destekleyecek. Ödül kazanan ilk üç tez sahibi, konferans sırasında projesini sunum olarak da (10'ar dakika) paylaşabilecek. Ödül, yol ve konaklama giderlerini kapsamaktadır. Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi elde etmek isteyenlerin http://www.iaec.ist/iaec-tez-odulleri.php adresine girmeleri gerekiyor.