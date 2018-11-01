ÖTV indirimi ikinci el satışlarını nasıl etkileyecek?

Hükümet sıfır otomobil satışlarını artırmak için vergileri düşürdü. Akıllara ‘acaba ikinci elde de indirim olur mu?’ sorusu geldi. İkinci el otomobil piyasasında satışlar oldukça durgun. Sıfır otomobillere yapılan indirimin ikinci el piyasasında bir hareket getirmesi en azından şimdilik beklenmiyor.

FATİH TAN/FATMA VURGUN

İstanbul'da ikinci el piyasasının kalbinin attığı Bağcılar Oto Center esnaflarından Erkan Paçacı piyasada işlerin durgun olmasından şikayetçi. Paçacı iki ayda beş araç satabildiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: Bedelli asker gündeme geldiğinden beri biraz hareketlenme oldu. Bedelli askerlik için paraya ihtiyacı olanlar elindeki aracı çıkarmaya başladı.

‘OTOMOBİL KREDİLERİNİN FAİZİ ÇOK’

Yine Oto Center esnaflarından Zafer Yağız’da otomobil kredilerinin faizinin yükselmesinden şikayetçi. Yağız, “Otomobil kredilerinin faizi çok yüksek dolayısıyla piyasanın durgun olmasının sebeplerinden biri de bu. Alım gücü yüksek olan kesime hizmet verenler iş yapabiliyor, orta kesime hitap eden galericiler ise zor durumda” diyor.

‘ARTIŞ HEMEN YANSIMIYOR İNDİRİM DE YANSIMAZ'

Sadece esnaf değil. Kurumsal olarak ikinci el otomobil satışı yapan firmalar da zorda. Car Data Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın Sözcü'ye yaptığı açıklamalarda ÖTV indiriminin sıfır kilometre araç satışına yarayacağını vurguluyor. Yalçın, “Bunun sebebi sıfır km otomobil satışlarındaki fiyat artışının ikinci ele yansımamış olması. Sıfır km araçların fiyat artışının ikinci ele yansıması 9-12 ay arasında oluyor. İkinci el otomobil fiyatları hâlâ ucuz ve hedefinde ikinci el otomobil satın almak olan vatandaş, fiyatların makul olmasından dolayı bu kararından vazgeçmeyecektir, vazgeçmiyor” ifadelerini kullanıyor.

‘KALICI İNDİRİM ÇOK ÖNEMLİ’

Yalçın son ekonomik gelişmeleri de değerlendirerek, “3-4 sene rahatlıkla ikinci elin senesi olur, diyebilirim! Kalıcı indirim bu noktada çok önemli. Çoğu bayi sahibi kâr etme amacıyla sıfır km otomobil satışına yöneliyor ancak sıfır km araç satışından ziyade asıl kârlılık ikinci el satışlarında oluyor” dedi.

‘VERGİ İNDİRİMİNE RAĞMEN İKİNCİ EL’

Otoshops Gelen Müdürü Murat Aydın ise ikinci el piyasasına dair yaptığı değerlendirmede, “Sıfır araç pazarının canlanması 2.el satışlarını da olumlu etkileyecektir. 2.el aracını sıfır bir araçla takas etmek isteyenlerin yanında bu olumlu hava sebebi ile tekrardan alıcı konumuna geçen müşteriler pazardaki uygun fırsatları değerlendirecek ve birçok durumda vergi indirimine rağmen sıfır araç yerine ikinci el araç tercih edebilecektir” diyor.

Aydın, “Bu dönemde, 2018 model ve düşük kilometreli ikinci el araçların vergi indirimli sıfır araç fiyatları ile fiyat makası daralması durumunda satışları negatif etkilenebilir. Aylık yaklaşık 300.000 adet olan ikinci el pazarının vergi indiriminden negatif etkilenecek 2018 model bölümü toplamın yüzde 1'i bile olmayacaktır. Özet olarak, sıfır otomobil satışlarındaki canlanma ikinci el pazarı içinde olumlu bir gelişme olacaktır.” dedi.

‘ÖTV İNDİRİMİ SIFIR ARAÇ SATANLARA YAPILMIŞ SEÇİM YATIRIMIDIR’

Bülent Hut da 22 yıldır ikinci el araç alım satım piyasında. Oto Center’da hizmet veren Hut, “AK Partili bir esnaf olarak söylüyorum. ÖTV indirimi sıfır araç satanlara yapılmış seçim indirimidir. İkinci el otomotiv sektörü kan ağlıyor ama bizi gören yok, muhalefette duymuyor, görmüyor” ifadelerini kullandı. Hut, “Daha ne kadar dayanacağız her şeye? Dayanacak gücümüz kalmadı. Sesimizi duysunlar” dedi.