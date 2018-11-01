ÖTV indirimi nelerin fiyatını düşürecek? İşte ÖTV indirimiyle ucuzlayacak ürünler…

ÖTV indirimi geldi ve vatandaşlar neyin fiyatının ne kadar düşeceğini merakla araştırmaya başladı. 1.6 litre altında motoru olan otomobillerde ÖTV indiriminin yüzde 15 olduğunu açıklandı. Ticari araçlarda ise yüzde 18 olan KDV miktarı yüzde 1 oldu. Berat Albayrak beyaz eşyada da yıl sonuna kadar ÖTV'nin sıfırlandığını belirtti.

Dün açıklanan ÖTV indirimiyle beraber araç fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamayla düşürülen ÖTV, araç fiyatlarının yanında beyaz eşya ve mobilya fiyatlarını da etkileyecek. ÖTV ve KDV indirimine dair bazı eleştiriler de var, Vergi uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya payaşımıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ÖTV ve KDV indirimlerini eleştirdi. Bingöl otomotiv ve inşaattansa daha zaruri ihtiyaçlarda vergi indirimi yapılması gerektiğini savundu. İşte merak edilen ÖTV indirimi ile ilgili detaylar…

ÖTV İNDİRİMİ NELERİ ETKİLEYECEK?

ÖTV indiriminin neleri etkileyeceği vatandaşlarca merakla araştırılıyor. Bakan Albayrak vergilerde yapılan indirimleri şöyle sıraladı;

– 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimine gidiyoruz.

– Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek.

– Ticari araçlarda KDV indirimi yüzde 18'den yüzde 1'e düşecek.

– Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

– Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanacak.

– Konuttaki yüzde 18'den 8'e indirilen KDV uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek. Uygulama 31 Ekim'de sona eriyordu. Tapu harçlarındaki yüzde 3 uygulaması da yıl sonuna dek devam edecek.

– İndirimler yıl sonuna kadar devam edecek.

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HEDEFİN TUTMASI İÇİN DAHA ÇOK SATIŞ GEREKECEK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütçe tasarısında gelecek yılın ÖTV gelir hedefleri yüzde 15.4 yükselmişti, bu yükselişi devlet yaptığı ÖTV indiriminin yıl sonunda artan satış rakamlarıyla mı yakalamayı hedefliyor? Eğer öyle ise bu yıl 650 bin adet olması beklenen yıl sonu satışlarından toplanan ÖTV miktarının gelecek yıl yüzde 15.4 artması için pazarın, gelecek yıl sonunda bu yıldan yaklaşık 500 bin adet daha fazla olması gerekecek.