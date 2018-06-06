OYAK İnşaat’ın Seyrantepe ihalesi sonuçlandı

OYAK İnşaat tarafından ilk oturumu 14 Mayıs’ta düzenlenen “Seyrantepe Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” ihalesinin ikinci oturumunda kazanan, 825 milyon TL bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı oldu.

OYAK İnşaat'ın Seyrantepe'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasının ihalesi, gerçekleştirildi. İhaleyi 825 milyon TL bedelle Aşçıoğlu – Yılsan Holding Ortaklığı kazandı. İhale kapsamında OYAK İnşaat'a ödenecek bedel 330 milyon TL olarak açıklandı.

“İSTANBUL’A VE ÜLKEMİZE YAKIŞIR BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Gayrimenkul sektöründe 50 yılı aşkın deneyimin adresi Aşçıoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aşçıoğlu, yaptığı değerlendirmede şunları dile getirdi:

“Ortağımız Yılsan Holding ile birlikte başta İstanbul olmak üzere ülkemiz adına böylesi önemli bir ihaleyi kazanmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aşçıoğlu olarak bugüne kadar İstanbul'un önde gelen yerleşim yerlerinde projelere imza attık. Bundan sonraki adımımız ortağımız Yılsan Holding'le birlikte Seyrantepe olacak. Ülkemizin geleceğine ve büyüyen ekonomimize güveniyoruz. Bu doğrultuda Seyrantepe arazisi için projelendirme çalışmalarımızı hızla tamamlayıp İstanbul'a ve ülkemize yakışır bir projeyi daha hayata geçireceğiz.”

Aşçıoğlu, ortağı Yılsan Holding ile Beykoz'da yeni bir proje geliştireceğini açıklamıştı. İki firma, güçlerini Oyak İnşaat'ın Seyrantepe Arazisi İhalesi için yeniden birleştirdi