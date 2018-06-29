OYAK ve Renault Grubu’ndan 27 yıllık anlaşma

OYAK ve Renault Grubu Türkiye'deki ortaklıklarını 27 yıl için daha yeniledi.

OYAK’tan yapılan açıklamaya göre tarafların dün Fransa’da imzaladıkları yeni ortaklık sözleşmesi Renault Grubu’nun Türkiye’deki endüstriyel ve ticari faaliyetlerini kapsıyor.

Anlaşmaya göre OYAK Renault araç, motor ve vites kutusunun üretim ve ihracatında kilit rol oynamayı sürdürecek. MAİS de Renault ve Dacia marka otomobillerin satış ve satış sonrası, yedek parça ve servis hizmetlerini yürütmeye devam edecek.

Yeni sözleşme ile iki tarafın hisse oran dağılımında bir değişiklik olmadı. MAİS’te OYAK’ın yüzde 51, Renault Grubu’nun yüzde 49; OYAK Renault’da ise Renault Grubu’nun yüzde 51, OYAK’ın yüzde 49 hissesi bulunuyor.

Sadece otomobil üreten OYAK Renault, Türkiye’nin otomotiv ihracatının adet olarak yüzde 21’ini gerçekleştirirken, ihracatın neredeyse tamamını gerçekleştiren beş büyük üretici arasında yer alıyor. Renault Mais ise ODD verilerine göre geçen yıl yüzde 14 pay ile satışlardan ikinci büyük payı alan şirket oldu.

Söz konusu sözleşme ile Renault Grubu ile ortaklıklarını 27 yıl daha uzattıklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Bu anlaşma ile başlayacak yeni dönemde otomotiv grubu şirketlerinin kârlılıklarında da önemli gelişme ve iyileşmeler sağlanacaktır… Yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Renault Grubu Operasyondan Sorumlu Genel Müdür ve İcra Komitesi Üyesi Thierry Bolloré ise, “50 yıldır yer aldığımız ve halen Renault ve Dacia markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de MAİS’in katkılarıyla lider konumdayız. Türkiye globalde de Renault Grubu’nun 6. büyük pazarı… Ortaklığımızın yenilenmesi, Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmenin yolunu açıyor” diye konuştu.

OYAK Renault son olarak 520 milyon lira tutarında ürün çeşitlendirme yatırımı için teşvik aldı. Yatırım ile yılda 360,000 adet aluminyum motor bloğu dökümü, 300,000 adet hibrit araç motoru ve 80,000 adet hibrit araç bataryası üretilmesi planlanıyor.

REUTERS