Oyak’tan Gebze’ye otomotiv limanı

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve NYK Line yetkilisi Koichi Chikaraishi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri’nin yeni yatırımına yönelik basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
* Oyak ve Japon NYK Line lojistik sektöründe bir yatırım yaptı-Erdem
* Yarımca’da Japon ortağımızla yılda 780,000 araç elleçleme kapasitesine sahip bir liman inşa edeceğiz, sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek-Erdem
* Bu yıl inşasına başlanacak Oyak Port adlı bu liman 2019’da hizmete geçecek-Erdem
* Yılda 780,000 araç olan elleçleme kapasitesi yıllar içinde 1 milyon adete kadar çıkacak-Erdem
* Oyak denizcilik ile NYK Line tarafından kurulacak otomotiv odaklı liman yatırımının büyüklüğü 110 milyon dolar olacak-Bülten
* Oyak ile ortaklığımızı lojistik ve enerji taşımacılığı alanında geliştirmeyi arzuluyoruz- Chikaraishi
* (Yapılacak yatırımda) ortaklık yapısı yüzde 55 Oyak, yüzde 45 NYK; finansman da ortaklık oranında üstlenilecek
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