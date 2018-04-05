Oyak’tan Gebze’ye otomotiv limanı

Oyak Denizcilik ve Japon NYK Line Yarımca'da 110 milyon dolar tutarında otomotiv odaklı liman yatırımı yapacak.

Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem ve NYK Line yetkilisi Koichi Chikaraishi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri’nin yeni yatırımına yönelik basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

* Oyak ve Japon NYK Line lojistik sektöründe bir yatırım yaptı-Erdem

* Yarımca’da Japon ortağımızla yılda 780,000 araç elleçleme kapasitesine sahip bir liman inşa edeceğiz, sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek-Erdem

* Bu yıl inşasına başlanacak Oyak Port adlı bu liman 2019’da hizmete geçecek-Erdem

* Yılda 780,000 araç olan elleçleme kapasitesi yıllar içinde 1 milyon adete kadar çıkacak-Erdem

* Oyak denizcilik ile NYK Line tarafından kurulacak otomotiv odaklı liman yatırımının büyüklüğü 110 milyon dolar olacak-Bülten

* Oyak ile ortaklığımızı lojistik ve enerji taşımacılığı alanında geliştirmeyi arzuluyoruz- Chikaraishi

* (Yapılacak yatırımda) ortaklık yapısı yüzde 55 Oyak, yüzde 45 NYK; finansman da ortaklık oranında üstlenilecek

REUTERS