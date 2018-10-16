Özel sektörün en yüksek ödemesi ekim ayında

Bu ay içerisinde özel sektör önümüzdeki bir yıl içindeki en yüksek dış borç ödemesini yapacak. Firmaların önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.97 milyar dolarlık ödemesi bu ekim ayında.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu Ağustos’ta 1.6 milyar dolar azalarak 17 milyar dolar, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 68.7 milyar dolar oldu. Özel sektörün Ekim’de ise önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.97 milyar dolarlık ödemesi bulunuyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında en yüksek ödemeler Eylül ve Ekim aylarında yapılacak. Buna göre özel sektörün Eylül’de 8.5 milyar dolar, Ekim’de ise önümüzdeki bir yıllık dönem için en yüksek tutar olan 9.97 milyar dolarlık ödemesi bulunuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise Ağustos sonunda 2017 yılı sonuna göre 2.4 milyar dolar azalarak 219.4 milyar dolar oldu.

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2.6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 502 milyon dolar azalışla 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 714 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 841 milyon dolar azalışla 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

KREDİ BORCU ARTTI

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3.2 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 532 milyon dolar artışla 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 926 milyon dolar azalışla 11.7 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 233 milyon dolar artışla 3.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 219.4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 49.5’ini finansal kuruluşların, yüzde 50.5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 17 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 77.8’ini finansal kuruluşların, yüzde 22.2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

REUTERS