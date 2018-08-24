Pahalı lahmacun ve suya Turizm Bakanı el attı

Tatil bölgesi Bodrum’da 15 liraya su, 70 liraya da lahmacun satılmasına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tepki gösterdi. Ersoy, yapılanın fırsatçılık olduğunu ve bunlara izin verilmeyeceğini belirtti.

Tatil bölgelerinde yüksek fiyattan satılan yiyeceklere bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Fahiş fiyat artışlarına engel olacaklarını açıklayan Ersoy, “Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum ‘10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Eğer siz gerekli altyapıyı, eğitimi oluşturmazsanız, sistemi kurmazsanız ortalık fırsatçılara kalıyor. O zaman bu turizmin geleceğini yiyorsunuz. Gerçekten turizme yatırım yapmak isteyen, burada iş sahibi olmak isteyen, sektör olarak görenleri sektör dışına itmiş oluyorsunuz” dedi.

HİZMETİN YERİ ÖNEMLİ

Fahiş fiyatlı satışlara yönelik çalışacaklarını anlatan Ersoy, “Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz. Bunlara konsantre olacağız. O zaman kişi başına turist gelirinde, harcamalarında artışı yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Beş yıl içinde hedeflerimize inşallah ulaşacağız” diye konuştu. Bodrum Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı (BODER) Halil Özyurt, “Bodrum'da çok olmasa da, bu fahiş fiyat uygulamasını biz de duyuyoruz. Çok fazla olmamakla birlikte bunlar, hoş olan şeyler değil. Ancak Bodrum'da 50 TL'ye kalınacak çok temiz güzel pansiyonlarımız var. Geceliği 10 bin Euro olan lüks kral dairelerimiz de var. Ama Bodrum'da 1 liraya su içebilir, 15 liraya yemek yiyebilirsiniz. ‘Nerede' diyenler, sorsunlar gösterelim. Hizmetin verildiği yer çok önemli. Bizce önemli olan gidilen otel, restoran ve benzeri yerlerde açıklanan fiyat listeleri ve menülerin dışına çıkılması. İşte bu turisti kazıklamaya girer. Buna kesinlikle karşıyız. Sayın Bakanımızı bu konuda kesinlikle destekliyoruz. Bu bayramda Bodrum'da milyon dolarlık yatları ile tatile gelen de var Anadolu illerinden memur, işçi kardeşlerimiz de var” dedi.

ESNAFTAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarını eleştiren Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, her şeyin bir bedeli olduğunu söyledi. Karcılıoğlu, “Turizmin tam da ortasından geldiği için tüm turizmciler için bir umut, bir ümit olan Sayın Bakanın bu açıklamasını çok talihsiz buluyorum. Bodrum'da herkese, her keseye uygun fiyatlar olması yanlış bir şey değildir. 1000 dolara, 5 bin dolara olduğu gibi 20 dolara, hatta 50 TL altına da yatak bulabiliyorsunuz” dedi. Bodrum'da 18 yıldır market ve beach clup işletmeciliği yapan Erdinç Yelekçi ise, “Sayın Bakanımızın açıklamaları bizleri çok mutlu etti. Ancak bu sözün devamını getirmeleri gerekir. Çünkü beach club'a gelen yerli turistler, bazen korkarak giriyorlar. Fiyatları çok yüksek diye düşünüyorlar. Fiyatlar konusunda mutlaka makul bir sınırlama ve denetim getirilmeli” dedi.