Palamut yüzleri güldürüyor

Kırmızı ette şarbon, tavukta antibiyotiğin konuşulduğu şu günlerde palamut 15 TL'den tezgahlardaki yerini aldı...Denizlerde 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından, tezgahlarda tahta oturarak bolluk sinyali veren palamut, bu sezon hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürecek. Palamudun tanesi 15 TL'ye satılıyor.

Av sezonunun açılması sonrası tezgahlar palamutla doluyor. Yaşanan bu bolluk fiyatlarda düşüş yaşanmasını sağladı. Çanakkale Balık Hali’nde boyuna ve gramajına göre 10 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarla alıcıya ulaşan palamut, “rakipleri” karşısında bolluğu ile öne geçiyor.

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun sezona hareketli başladığını söyledi. Bu hareketin berekete işaret ettiğini aktaran Uysal, av sezonunda bol palamut beklentisinde olduklarını anlattı.

Uysal, 1 Eylül’den itibaren bolca avlanan palamudun sezonun ilerleyen günleri için de umut verdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Hem gırgırlarda hem de uzatmalarda, küçük ölçekli voli balıkçılarımızda bu sezon en çok görünen palamut oldu. Karadeniz’de de var. Marmara’da da kendini gösterdi. Kuzey Ege’de Saroz’da balık şu an var. Beklenti şu ki bu kestane karasına kadar kendini gösterir. O arada balık yönünü çizer. Sezon başındaki göstergelerle palamudun bu yıl bol olacağını düşünüyorum. Göstergeler, işaretler onu gösteriyor bize ancak av şartları uygun olursa inşallah vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek diye düşünüyoruz. Fiyatlar genel anlamda şu anda astronomik değil ama çok da ucuz sayılmaz. Tabii ne kadar talebin üzerine arz edilirse fiyatlar uygun olacaktır. Balık bollaştıkça arz talepten fazla olacağı için fiyatların da uygun olacağını düşünüyoruz.”

SOFRALARIMIZ ŞENLENDİ

Hal müşterilerinden İskender Kardaşlar, haftada 2 ya da 3 gün sağlık için balık tüketmeye gayret ettiklerini söyledi. Bu yıl sezonun başlamasıyla balıkta bolluk yaşandığı gözlemini aktaran Kardaşlar, “Balığı çok seviyoruz. Tabii palamut listenin başında geliyor. Şu anda fiyatı uygun olduğu için adeta sofralarımız şenlendi diyebilirim. Umarım daha bol ve daha ucuz olur.” dedi.

Nevzat Kuloğlu ise tanesi 15 lira olduğu için başka bir tür yerine palamudu tercih ettiklerini dile getirdi.

‘PALAMUTTA BOLLUK BEKLİYORUZ’

Balık hali esnafından Melih Kayıkçı da sezonun bereketli başladığını belirterek, “Fiyatlar uygun ve vatandaşın alabileceği ölçüde. İnşallah sezon bu şekilde devam eder. Fiyatların düşeceğini düşünüyoruz. Balığın daha da bollaşacağını düşünüyoruz. Genel anlamda balık fiyatlarında bir düşüş var. Palamut fiyatları boyutuna ve gramajına göre değişiyor 10 ile 20 lira arasında. Bu sezon palamutta bolluk bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

