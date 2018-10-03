Atatürk Barajı'nı inşa eden Palet İnşaat Konkordato ilan etti. Palet İnşaat'ın yüzde 5 sembolik hissesi ünlü iş insanı ve spor yorumcusu Ömer Üründül'e ait.

Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı'ni inşa eden Palet İnşaat Konkordato ilan etti.

Şirketin yüzde 74'ü Alim Melih Kura'ya yüzde 21'i M. Emre Okyar'a yüzde 5 hissesi ise Ömer Ali Üründül'e ait.

Aynı zamanda ünlü bir futbol yorumcusu olan Üründül ise şirketteki hisselerinin babası döneminden kaldığını ve sembolik olduğunu söyledi.

Üründül yaptığı açıklamada, “Yapılan inşaat ve ticari faaliyetin ardından yollar ayrılmıştır. Merhum babamın eski ortağının kurduğu şirkette; yönetim hakkı bulunmayan fakat bundan öte eski ortağının babama geçmişin hatırına manevi birlikteliği ifade etmek amacıyla verdiği sembolik bir hisse söz konusudur.” diye konuştu.