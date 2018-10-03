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Palet İnşaat Konkordato ilan etti

Atatürk Barajı'nı inşa eden Palet İnşaat Konkordato ilan etti. Palet İnşaat'ın yüzde 5 sembolik hissesi ünlü iş insanı ve spor yorumcusu Ömer Üründül'e ait.

Sozcu.com.tr
android-time 15:12 3 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Palet İnşaat Konkordato ilan etti
Atatürk Barajı'nı inşa eden Palet İnşaat Konkordato ilan etti. Palet İnşaat'ın yüzde 5 sembolik hissesi ünlü iş insanı ve spor yorumcusu Ömer Üründül'e ait.

Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı'ni inşa eden Palet İnşaat Konkordato ilan etti.

Şirketin yüzde 74'ü Alim Melih Kura'ya yüzde 21'i M. Emre Okyar'a yüzde 5 hissesi ise Ömer Ali Üründül'e ait.

Bir önceki emisyon serisine ait 1.000.000 Türk Lirası'nın üzerinde Atatürk Barajı bulunyordu.

Bir önceki emisyon serisine ait 1.000.000 Türk Lirası’nın üzerinde Atatürk Barajı bulunyordu.

Aynı zamanda ünlü bir futbol yorumcusu olan Üründül ise şirketteki hisselerinin babası döneminden kaldığını ve sembolik olduğunu söyledi.

Ömer Üründül

Ömer Üründül

Üründül yaptığı açıklamada, “Yapılan inşaat ve ticari faaliyetin ardından yollar ayrılmıştır. Merhum babamın eski ortağının kurduğu şirkette; yönetim hakkı bulunmayan fakat bundan öte eski ortağının babama geçmişin hatırına manevi birlikteliği ifade etmek amacıyla verdiği sembolik bir hisse söz konusudur.” diye konuştu.

ATATÜRK BARAJI HAKKINDA
1983 yılında inşaatı başlamış olan baraj 1992 yılında işletmeye açıldı. 8 türbine sahip barajın yüksekliği 169 m dir. Kaya dolgu tipinde bir barajdır. Gövde hacmi 84 500 000 (84,5 milyon) m³ tür. Dış yüzeyi kaya içi kil ve topraktır. Baraj gölünün baskısı ile ilk inşaasındaki yüksekliği 10 metre kısalmıştır.

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