Pamuk üreticisinden satış şikayeti

Aydınlı pamuk üreticileri, borsada fiyat oluşmamasından dolayı pamuğunu hak ettiği değerden satamadıklarını iddia etti.

Daha önce İzmir Ticaret Borsası'nda yapılan pamuk satışlarında alıcı ile satıcı arasındaki oluşan fiyat tahtaya yazılıp, piyasaya bildiriliyordu. Bu uygulama üreticilerin pamuk satış piyasasını takip etmesini sağlıyordu. Ancak son günlerde kaldırılan uygulama nedeniyle emanette pamuğu olan ve satmak isteyen üreticiler belirsizlik içinde kaldı. Pamuğunun piyasadaki gerçek değerini bilemeyen üreticiler zor durumda kalırken; pamuğunu tüm belirsizliğe rağmen satmak zorunda kalan üreticilerde tüccara (çırçırcıya) piyasanın altındaki fiyatlara pamuğunu verdiği endişesi hakim olmaya başladı.

BENZER ŞİKAYETLER ALIYORUZ

İzmir Ticaret Borsası'nda kaldırılan uygulamanın yeniden başlaması gerektiğini belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Son dönemde pamuğunu satmak isteyen üreticilerimizde sürekli benzer şikayetler alıyoruz. Bir mağduriyet olduğu ortada. Üretici hak ettiği değerden pamuğunu satamamaktan, kazançlarının önüne geçildiği endişesi yaşıyor” dedi.

DHA