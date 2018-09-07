Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pamukkale’ye girişe zam tepki çekti

Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri'ne giriş ücreti, kişi başı 35 liradan 50 liraya çıkarıldı. Yüzde 43'lük zamma, sosyal medyadan tepki gösterildi.

android-time 20:20 7 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Pamukkale’ye girişe zam tepki çekti
Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri'ne giriş ücreti, kişi başı 35 liradan 50 liraya çıkarıldı. Yüzde 43'lük zamma, sosyal medyadan tepki gösterildi.

Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenleri’ne giriş ücreti, 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere kişi başı 35 liradan 50 liraya yükseltildi. Denizli Valisi Hasan Karahan, zammı şu açıklamayla duyurdu:

FOTO: DHA- DENIİZLİ'DEKİ BEYAZ TRAVARTENLERLE ÜNLÜ PAMUKKALE'YE KİŞİ BAŞI GİRİŞ FİYATI 35 LIRADAN 50 LIRAYA YÜKSELTİLDİ.

FOTO: DHA- DENIİZLİ’DEKİ BEYAZ TRAVARTENLERLE ÜNLÜ PAMUKKALE’YE KİŞİ BAŞI GİRİŞ FİYATI 35 LIRADAN 50 LIRAYA YÜKSELTİLDİ.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Gelirler Müdürlüğü’nün 03.09.2018 tarih ve E.712148 sayılı yazısı ile gönderilen Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Denizli Hierapolis Pamukkale Örenyeri 50 TL, Denizli Hierapolis Pamukkale Arkeoloji Müzesi 7 TL, Denizli Laodikeia Örenyeri 15 TL olarak belirlenmiştir. Müze ve Örenyeri giriş ücretleri 01.10.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.”

Yapılan yüzde 43’lük zamma, sosyal medyadan yoğun tepki gösterildi.  DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar