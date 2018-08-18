Türkiye’nin notu Papua Yeni Gine seviyesine çekildi

S&P ve Moody's dün gece Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Ekonomide ağustos ayının başından bu yana yaşanan çalkantıların faturası çok acele kesildi. Türkiye'nin S&P'de aldığı yeni B+ notu, Nikaragua ve Papua Yeni Gine ile aynı. Türkiye'nin ekonomisinin bu ülkelerden daha sağlam temeller üzerine oturduğunu sağır sultan bile biliyor.

Türkiye ekonomisinde yıllar sonra ilk kez iki kredi derecelendirme kuruluşu birden aynı gün not düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürdü.

Böylece Türkiye Azerbaycan, Brezilya, Kosta Rika, Hırvatistan, ve Gürcistan gibi ülkelerin gerisinde kaldı. Moody’s Türkiye ile birlikte Ba3 notunu şu ülkeler paylaşıyor: Fildişi Sahilleri, Senegal, Sırbistan. Görünümü negatif olarak belirledi.

COOK ADALARI VE FİJİ İLE AYNI GRUP

S&P ise Türkiye’nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun “BB-“den “B+”ya, düşürdü, görünümü “durağan” olarak belirtti. Türkiye ile birlikte BB- notunu Bahreyn, Brezilya, Bangladeş, Dominik Cumhuriyeti, Ürdün ve Vietnam paylaşıyordu. Son not durumu ile birlikte bu ülkelerin gerisine düşüldü. Türkiye’nin kredi notu S&P’de şu an Arnavutluk, Arjantin, Cook Adaları, Fiji, Honduras, Kenya, Karadağ, Nikaragua, Papua Yeni Gine, Senegal, Surinam ve Senegal’le denk.

İki kurumun ortak açıklamasında da Türkiye’deki para politikalarına vurgu yapıldı. Hükümetin gerekli çalışmaları göstermesi halinde not durumunun tekrar gözden geçirileceği vurgulandı.