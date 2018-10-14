Paris’te tatil 301 Antalya’da 45 dolar

Kriz sonrası hızlı toparlanma ile birlikte, turist sayısında rekorlara imza atan Türkiye, dünya turizm klasmanında zir­veye oynarken, ucuz ülke imajından kurtulamadı. 2017’yi 38.6 milyon turist ve 26.2 milyar dolarlık turizm geliri ile kapatan sektörün iki yıldızı olan İstan­bul ve Antalya, en az harcama yapılan şehirler oldu. İstanbul, dünyanın en çok seyahat edilen 162 şehri içinde bir basamak yükselerek 9’uncu sıraya otu­rurken, Avrupa şehirleri içinde ise 3’üncü oldu. Listede büyük bir sıçrama yaparak 9.42 milyon ziyaretçi ile ilk 20 içine giren Antalya ise günlük harcama rakamları ile listede dibi gördü.

Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarı hesaplandığında Dubai 537 dolar ile en çok harcama yapılan şehir olurken, Paris 301 dolar ile ikinci sırada yer aldı. İstan­bul 108 dolar, Antalya ise 45 dolar ile en az harcama yapılan destinasyonlar oldu

HARCAMALAR DİPTE

Mastercard'ın Hedef Şehirler Endeksi raporunun sonuçları­na göre, 2017 yılı sonunda 9.5 milyon yatılı ziyaretçi öngö­rülen İstanbul, beklentilerin de ötesine çıkarak 10.7 milyon ziyaretçiye ulaştı. Antalya ise 2016 yılında 5.89 milyon ziya­retçiyi ağırlarken, 2017 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 9.42 milyon ziyaretçiye ulaştı. Rapora göre Antalya, 2018 yılın­da yatılı ziyaretçide yüzde 19.66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana sahip. Rapora göre, İstanbul'u ziyaret eden turistlerin 2016 yılında 5.80 milyar dolar olan harcama tutarı 2017'de 6.75 milyar dola­ra yükseldi. Antalya'da ise bu rakam 2.21 milyar dolarlık artış ile 5.94 milyar dolara çıktı.

AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ OLDU

2018 dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok ilk sırada yer alırken, İstanbul 9'uncu oldu. Dünya listesine 11'inci, Avrupa listesine ise 4'üncü sıradan giren Antalya, Phukhet, Mallorca, Barcelona, Pattaya, Bali gibi turizm şehirle­rini de geride bıraktı.