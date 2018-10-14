Paris’te tatil 301 Antalya’da 45 dolar

Dünyada ziyaretçilerin günlük ortalama harcama miktarı hesaplandığında Dubai 537 dolar ile en çok harcama yapılan şehir olurken, Paris 301 dolar ile ikinci sırada yer aldı. İstanbul 108 dolar, Antalya ise 45 dolar ile en az harcama yapılan destinasyonlar oldu
HARCAMALAR DİPTE
Mastercard'ın Hedef Şehirler Endeksi raporunun sonuçlarına göre, 2017 yılı sonunda 9.5 milyon yatılı ziyaretçi öngörülen İstanbul, beklentilerin de ötesine çıkarak 10.7 milyon ziyaretçiye ulaştı. Antalya ise 2016 yılında 5.89 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 2017 yılında ise büyük bir sıçrama yaparak 9.42 milyon ziyaretçiye ulaştı. Rapora göre Antalya, 2018 yılında yatılı ziyaretçide yüzde 19.66 artış beklentisi ile ilk 20 şehir arasında en yüksek orana sahip. Rapora göre, İstanbul'u ziyaret eden turistlerin 2016 yılında 5.80 milyar dolar olan harcama tutarı 2017'de 6.75 milyar dolara yükseldi. Antalya'da ise bu rakam 2.21 milyar dolarlık artış ile 5.94 milyar dolara çıktı.
AVRUPA'DA 4'ÜNCÜ OLDU
2018 dünya sıralamasında 20 milyon ziyaretçi ile Bangkok ilk sırada yer alırken, İstanbul 9'uncu oldu. Dünya listesine 11'inci, Avrupa listesine ise 4'üncü sıradan giren Antalya, Phukhet, Mallorca, Barcelona, Pattaya, Bali gibi turizm şehirlerini de geride bıraktı.
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