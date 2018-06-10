Patates ve soğan fiyatları fırladı

Patates ve soğana bayram öncesi ardı ardına gelen zamlar vatandaşların hem elini hemde cebini yakıyor. Hasat mevsimine rağmen son bir haftada fırsatçıların 1.5 liradan 4 liraya kadar yükselttiği patates soğan fiyatları pazara çıkan vatandaşları şaşırtıyor.

Özellikle dar gelirlinin vazgeçilmezi arasında yer alan patates in kilo fiyatı son günlerde tırmanışa geçti. Bir hafta öncesine kadar market ve pazarlarda 1.5 – 2 TL arasından satılan patatesin kilosu 4 liraya çıktı. Pazarda patatesin fiyatını kuru soğan takip eder oldu. 1.5 liradan satılan kuru soğan hasat mevsimine rağmen 4 liraya kadar çıktı.

VATANDAŞ: FIRSATÇILARIN PLANI

Türkiye’nin tarım üssü Bursa’da son zamanlarda patates ve kuru soğuna yapılan zamlar vatandaşın tepkisine sebep oluyor. Tarlada 1 liraya bile alıcı bulamayan patates ve kuru soğan pazar ve market tezgahlarında 4 liradan satılıyor. Daha geçen hafta kilosu 1.5 liradan satılan patatesin hasat dönemine rağmen fiyatının bu kadar yükselmesinin fırsatçıların planı olduğunu belirten vatandaşlar, bayram öncesi sofraların tadının kaçtığını söylüyor. Vatandaşlar, soğan ambarı Karacabey’e rağmen Bursa’da kuru soğan fiyatlarının ateş pahası olduğunu dile getiriyor. Sektör temsilcileri ise fiyat artışının geçici olduğunu, bayram sonrası normale dönebileceğine dikkat çekiyor.

“MAZOTU 6 LİRAYA ALIRSAN PATATESİ DE 4 LİRAYA ALIRSIN”

Fiyatların yükselmesinden şikayetçi olan vatandaşlar, “Petrol fiyatları arttıkça pazardaki sebze meyvenin de fiyatı artıyor. Her şey petrole bağlı, mazotu 6 liraya alırsan patatesi de 4 liraya alırsın. Her gelişimde 3 ya da 4 kilo alıyordum ama şimdi almadan döneceğim. Çünkü fiyatlar çok arttı. Fiyatlar bu şekilde devam ederse bir kilo alamayız” diye konuştu.

ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Tezgahların arkasındaki esnaf da fiyatlardan şikayetçi. Esnaf fiyatlar arttıkça müşterinin azaldığına dikkat çekerek fiyat artışlarının asıl sebebinin mahsulden kaynaklandığını kaydetti. Esnaf, “Patates fiyatlarının artmasının sebebi hal de fiyatlar pahalı, bunun sebebi de mahsulün az olması. Mahsul fazla olsaydı, fiyatlar daha düşük olabilirdi. Fiyatlarda yaklaşık bir buçuk lira bir artış oldu ve daha da olacak gibi duruyor. Çünkü talep arttıkça ve mahsul az oldukça fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca da satışlar düşüyor. Müşteri fiyatları görünce 3 kilo alacağına 1 kilo alıyor ya da fiyatlara küsüp almadan gidiyor” dedi.

İHA