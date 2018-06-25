Patates ve soğan kaç para?

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. Seçimin ardından ilk işlem gününde dolar ve euroda düşüş gözlendi. Darısı bir zamanlar mutfağın vazgeçilmezi olan ancak son dönemde fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle vatandaşın tezgahına yanaşmaya çekindiği patates ve soğan fiyatlarının başına...

Türkiye dün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı elde ederken cumhurbaşkanlığı seçimini de Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Seçimin ardından ilk işlem gününde dolar ve euroda düşüş gözlendi. Güne 4.63 seviyesinde başlayan dolar/TL 4.53’e kadar geriledi. Euro/TL ise 5.28’i gördü.

Son dönemde gündemin en çok konuşulan maddelerinden biri de soğan ve patates fiyatları oldu. 7 lirayı bulan fiyatlara müdahale ithalat ile geldi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci “Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz.” açıklaması yaptı.

Ancak önde gelen büyük marketlerde fiyatlar yine yüksek seviyede. Taze patatesin kilosu 7.45 TL’den satılırken dökme patates 4.99 TL’den alıcı buluyor. Kuru soğanın kilosu ise raflardaki yerini 6.59 TL’den alıyor. Hal böyle olunca vatandaş da “dolar geriledi darısı patates soğan fiyatlarının başına” diyor.