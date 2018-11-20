Patrona kolaylık çok vatandaşa niye yok?

Asgari ücret desteği, stopaj desteği, borç yapılandırması derken hükümet ekonomik krizde patronun arkasında durmaya devam ediyor. Peki ya sokaktaki vatandaş ne yapacak? Maaşı her gün market karşısında eriyen milyonlar da hükümetten destek bekliyor.

Ekonomik krizle mücadele eden hükümet sürekli olarak patrona destek veriyor.

Bugün yapılan açıklamada SGK prim borcu olanlara büyük kolaylıklar getirildi. Buna göre ‘çok zor durumda’ olan iş yerlerinin SGK prim borçları 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VAR

İş yerlerine asgari ücretle çalıştırdıkları eleman başına destek de veriliyordu. İşverenlere 6661 sayılı kanunla 2016 yılından itibaren çalıştırdıkları her bir işçi için SGK asgari ücret desteği verilmesi uygulaması getirilmişti. 6661 sayılı kanun 2018 yılında da devam etti.

SÜPER TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANMIŞTI

Geçen Nisan ayında 19 firmanın 23 projesine verilecek teşvikler açıklandı. 135 milyar TL’lik 23 projeyle 134 bin dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor. Teşvik kapsamındaki yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti getiriliyor. Bu yatırımlardaki makine ve teçhizatları ile inşaat harcamaları için KDV istisnası sağlanıyor. 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 5 yıl brüt aylık asgari ücretin 20 katına kadar nitelikli personel desteği, 10 yıla kadar gelir vergisi spotajı desteği veriliyor. Finansman konusunda ise 10 yıl boyunca tüketimin yarısı kadar enerji desteği, yatırım tutarının yüzde 49'una kadar devlet sermayesi tutarı sağlanabiliyor.

SİGORTA İŞE ALINAN GÜN YAPILIYOR

Geçen şubat ayında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba tasarının 60'ıncı maddesine göre, 18 ila 25 yaş grubundaki gençleri işe alan patronlar, işçilerin sigortasını bir gün önce yerine işe aldıkları gün yapabilecek. Bildirimin bir gün önceden yapılması zorunluluğu, işverenlerin kayıtsız işçi çalıştırmaları ve denetimden kurtulmalarını önlemede kritik rol oynuyor.