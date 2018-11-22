Patronlar 2019’un zor geçmesini bekliyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Patronlar 2019 yılının zorlu geçeceği görüşünde. Kimi bütçe oluştururken zorlandığını ifade ediyor kimi ise nakit akışına dikkat çekiyor.

CEO Club toplantıları kapsamında “CEO Ajanda 2019” toplantısında 2019 hedef ve beklentilerini anlatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan önemli açıklamalarda bulundu. Beş isim de 2019 yılının zor geçmesini bekliyor.

“2019 TALEP VE FONLAMA AÇISINDAN ZOR BİR YIL OLACAK”

Bu sene için ciro beklentilerinin 5.2 milyar dolar olduğunu ancak yılı 4.8 milyar dolar ile hedefin altında kapatacaklarını söyleyen Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, “2019 hem talep hem fonlama açısından zor bir yıl olacak. İç piyasadaki talep sıkıntısının devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz, piyasadaki bazı işlerimizde küçülme mecburiyetimiz var. Yenilenebilir enerjide iki önemli projemiz var; birincisi için 14 yıl vadeli kredi bulduk, ikincisini arıyoruz. Büyümemizin önemli kısmı boru hatları işimizden gelecek, bunun dışında yatırımlarda temkinli gideceğiz.” dedi.

“NAKİT AKIMINA ÇOK DİKKAT EDİYOR OLACAĞIZ”

2018’in son çeyreğinin birçok işte kendilerini zorlamaya başladığını söyleyen Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise, “Kapasiteyi kısma gibi tedbirler almaya başladık. Bu yıl ciroda dolar bazında yüzde 8-9 artış yakaladık. 2019’da 300-400 milyon dolar yatırımımız olacak ama nakit akımına çok dikkat ediyor olacağız.” açıklamasında bulundu.

“2019 İÇİN BÜTÇE ÇALIŞMALARIMIZ BİZİ ZORLUYOR”

2018’in kendileri için bütçe aşımı ile tamamlanan bir yıl olacağını söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise, “Bu içinde bulunduğumuz sektörle de alakalı bir durum. 2018’de toplam büyümemiz yüzde 22 olacak. 2018’de bazı varlıklarımızın satışı gündemdeydi, buna 2018’de daha fazla odaklandık. 2019 için bütçe çalışmaları bizi zorluyor ama gaz kesmeyeceğiz; büyümeye odaklı gidiyoruz ama kârlı büyüyeceğiz.” dedi.

“BÜYÜMENİN HİÇ OLMAYACAĞI VARSAYIMI İLE YAPIYORUZ”

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da 2019 yılı hedef ve beklentileri hakkında yaptığı açıklamada, “2018 grup açısından iyi bir yıl oldu; ilk dokuz ay itibarıyla hem ciro hem karlılıkta yüzde 30 üzeri büyümemiz var. 2018’de görece borçluluğu yüksek bazı şirketlerimizde karlılık hedefinin gerisinde kaldık. 2019 bütçemizi yaparken büyümenin hiç olmayacağı ya da çok düşük olacağı varsayımı ile yapıyoruz. 2019’da pozitif serbest nakit akım yaratmak, döviz pozisyonlarını aşağı çekmek, etkin bilanço ve işletme sermayesi yönetimi önemli olacak” ifadelerini kullandı.

“BİR TAKIM ALANLARDA KÜÇÜLME ÖNGÖRÜMÜZ VAR”

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan ise piyasalarda öngörülebilirlik olgusunun yavaşlaması zor bir dönemin habercisi olduğunu söyledi. Akhan, “2018’de yüzde 14 artışla 20 milyar lira ciro ve aktif toplamımız yüzde 9 artışla 40 milyar TL olacak. 2019’da ihtiyatlı ve tedbirli olmak anlamında bir takım aktiflerimizde ve bir takım alanlarda küçülme öngörümüz var.” dedi.

TAHMİNLER OLUMSUZ

Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre Türkiye ekonomisi uzun bir süre düşük büyüme ve yüksek enflasyon ile mücadele edecek. Önümüzdeki yıllar ekonomide dengelenme dönemi olarak adlandırılıyor. Bu dengelenme döneminde en olumsuz tahminler önümüzdeki yıl, yani 2019 için yapılıyor. YEP tahminlerine göre ekonomide önümüzdeki yıl işsizliğin yüzde 12.1, enflasyonun yüzde 15.9, büyümenin ise yüzde 2.3 olması bekleniyor.

Türkiye eğer resmi tahminlere paralel yüzde 2.3 büyürse 2012 yılından bu yana ortaya çıkan en düşük büyüme olacak.

Eğer Türkiye resmi tahminlere paralel yüzde 15.9 enflasyon ile karşılaşırsa hayat pahalılığındaki artış 2018 yılına göre daha az hissedilecek fakat zaten hali hazırda çok pahalı olan mal ve hizmetler biraz daha pahalanacak.

İşsizlik ise eğer yüzde 12.1 olarak gerçekleşirse 2009'dan bu yana AKP döneminde görülen en yüksek işsizlik rakamı olacak.

REUTERS-sozcu.com.tr