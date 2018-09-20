Patronlar OVP’den ne bekliyor?

Bugün açıklanacak olan Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili iş insanlarının farklı beklentileri var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı OVP ekonominin üç yıllık planını oluşturacak. Peki iş dünyasının temsilcilerinin beklentileri neler?

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, OVP ile ilgili; “İlk açıklamalardan gelen sinyale göre denk bütçeli ve istikrarlı ekonomiye uygun olan bir plan geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kolbaşı sözlerine şöyle devam etti: “Ben özellikle DEİK Yönetim Kurulu Üyesi, Asya & Pasifik Koordinatörü ve Türkiye – Çin Konsey Başkanı olarak açıklanan 4 stratejik ülkenin 2'sinin doğulu ve dünyanın en kalabalık, ekonomisi en büyük ülkeler arasında olmasını çok önemsiyorum. Asya & Pasifik bölge olarak ticaretten oluşan açığımızın üçte ikilik bölümünü oluşturuyor. İhracatta hedefin güneşin doğudan yükseldiği ülkelerde olan Hindistan ve Çin olmasını çok olumlu buluyorum.” tespitinde bulundu.

CPM YAZILIM YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP PALAMUT : YERLİ ÜRETİCİ DESTEKLENECEK

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut ise “OVP'de bizim devletimizden beklediğimiz faizlerin hızlı bir şekilde tekrar düşürülmesi… Faizin düşürülmesi ile birlikte küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin tekrar yatırım hamlelerine başlayacağını umuyoruz” dedi. Palamut, “TL'nin cazip olduğu şu ortamda yerli yazılım gibi; milli üretilen ham madde, makina iş gücü ne varsa bunlarla ilgili bir seferberliğin hızlı bir şekilde başlamasını istiyoruz. Eğer genişleme politikası açıklanırsa bunun Türkiye açısından çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim Türkiye olarak bu kriz ortamından hızlı çıkabilmemiz için yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırım yapmamız için faizlerin hızlıca düşürülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

VANNESSA YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA AYDIN: Mustafa Aydın ise OVP beklentisi ile ilgili “Makro ekonominin gelişim süreci tüm dünyada çok net ve açık olarak bellidir. Cari açığın kısa vadede kapanamayacağı orta ve uzun vadede de kapanabilmesi adına da devletin ilk önce mevcut üreticilerin ihracata yönelik çalışmalara destek vermesi gerektiği uzun vadede ise ağır sanayi ekonomisini canlandırarak ihracat hacminim gelişeceği sektörlere de yatırım yapılamasının önü açılmalıdır. Türkiye'deki mobilya sektörünün tecrübesi ve üretim kapasitesi devlet tarafından da desteklenir ise ihracatı arttıracak yol haritaları belirlenebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe “Üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırmadan hedefimize ulaşamayız

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise şunlanı söyledi; “Türkiye ekonomisi enflasyon, faiz ve döviz kuru artış sarmalına girmiş bulunuyor. Döviz ve faizdeki artış nedeni ile reel sektör planlama ve maliyet yapmakta çok zorlanıyor. Reel sektör olarak OVP'de başta enflasyon olmak üzere büyüme, istihdam ve maliyet anlamında gerçekçi hedeflerin ortaya konulmasını; Kamuda mali disiplinin sağlanmasını, Piyasa orta vadede somut, net, şeffaf icraata dönüş sinyalini bekliyoruz. Elbette tüm bu adımların ortak akılla ve maliye ve iktisat politikaları ile desteklenmesi gerekiyor. Üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırmadan arzu ettiğimiz noktaya ulaşamayız. Bu üç başlıkta hazır giyim ve konfeksiyon sektörü olarak biz çok iddialıyız. Kayıtlı 500 bin civarında istihdamımız, 17 milyar dolar ihracatımız var. Ülkemize her yıl 14 milyar dolar net döviz kazandırıyoruz. Üretim ve istihdam açısından en iddialı sektörlerin başında geliyoruz. Binanın hazır olması halinde 1 ay içinde üretime geçip ihracatı başlatabiliriz. Bu noktada 6'ıncı Bölge teşviklerinin birinci bölge hariç diğer bölgelere de verilmesini istiyoruz.”