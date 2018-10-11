Pegasus, Toplum Gönüllüsü gençleri uçuruyor

Pegasus Hava Yolları’nın Yarınlara Uçuyoruz Projesi, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başladı. Gençlerin Türkiye içindeki toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Eylül 2018 – Haziran 2019 tarihleri arasında 20 proje desteklenecek.

Proje kapsamında; Türkiye'deki 18-29 yaş arası bütün gençler ve gençlik grupları, toplumsal fayda ve dayanışmayı odağına alan bütün seyahat fikirleriyle www.yarinlaraucuyoruz.com internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Teknik ön elemeden geçirilecek başvurular, Değerlendirme Kurulu tarafından da değerlendirilecek.

NANE GENÇ FİKİRLERE DESTEK ŞART

Proje hakkında bilgi veren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: “Pegasus Hava Yolları olarak, bizim için çok önemli olan bu sosyal sorumluluk projesini değerli iş ortaklarımızla birlikte hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini önemsiyoruz ve bu değerli fikirlerin hayata geçirilebilmeleri için desteğin şart olduğunu da biliyoruz. İşte tam da burada üzerimize düşen görevi yapıyor ve gençlerle birlikte ‘Yarınlara Uçuyoruz'. Bir hava yolu şirketi olarak, bizim insanları bir yerden bir yere ulaştırma misyonumuz var. Bu misyondan yola çıkarak, gençleri ihtiyacı bulunan bölgelere ulaştıracağız. Böylelikle hem gençlerin kişisel gelişimlerine hem de enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyesi Kerim Paker “Sivil Toplum için Destek Vakfı'nın temel amacı, sivil toplum alanındaki ihtiyaçları anlayarak, bu ihtiyaçları bağışçıların hassasiyetleri ile birleştirmek ve sağlanan etkileşim ile sosyal etki yaratarak sivil toplumu geliştirmek. Bunu sağlamak için hem bireylerden gelen bağışlar hem de kurumlarla yapılan ortaklıklar çerçevesinde bugüne kadar 44 STK'ya 938.550 TL'lik hibe transferi sağladık. Bu projede de Pegasus ve TOG iş birliği ile gençlerin toplumsal fayda sağlayacak çalışmalarını destekleyeceğiz.” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Karal ise “Toplum Gönüllüleri Vakfı, 16 yıldır gençliğin gücünü toplumsal faydaya dönüştürmek amacıyla projelerini hayata geçiriyor. TOG, çevresindeki toplumsal ihtiyaçların bilincinde; sosyal farklılıklarla ilgili harekete geçen bir gençliğin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyerek kuruldu. Pegasus, bu proje kapsamında, sivil toplum bilinciyle hareket eden gençlerin projelerinin tüm giderlerini sahipleniyor. Destekçimize ve projenin koordinasyonunu sağlayan Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'na gençliğin gücüne inandıkları için çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.