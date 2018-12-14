Pekcan: Kapıkule’de 2 ilave peron devreye girdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peronun devreye girdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule'de tır kuyruklarını azaltacak 2 ilave peronun devreye girdiğini söyledi.

Pekcan, “Açılan 2 peron ile birlikte son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayısının 1250 tıra çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Pekcan açıklamasında şunları söyledi:

“Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli geçiş noktası olan Kapıkule – Kapitan Andreevo Sınır Kapısı, Ticaret Bakanlığı'nın ana gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Kısa süreler içerisinde, Ticaret Bakanlığı tarafından atılan önemli adımlar ile günlük 700-750 araç çıkışlarından, son 3 ayda ortalama 950 araç çıkışı rakamlarına ulaşılsa da, artan ticaret hacmi sebebi ile Kapıkule yoğunluğu, hala üzerinde odaklanılan eylem alanları arasında yerini korumaktadır.

Tır kuyruklarının ve beklemelerin azalması, geçişlerin hızlanması amacıyla fiziksel ve sistemsel düzenlemeler yapılmakta, ülkeler arası sürekli diyalogla kalıcı tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki personel sayısı ve x-ray kapasitesi artırılmış, tır parkının kapasitesinin artırımı için de çalışma başlatılmıştır. Yükü hafifletecek bir alternatif olarak, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın genişletilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Mevcut kapasitenin verimli değerlendirilebilmesi ve yoğunluğun anlamlı dağılımı için bitki karantinası ve veteriner kontrolüne tabi yük taşıyan araçlar dışındaki Bulgaristan varışlı araçlar, 18 Aralık'ta Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönlendirilmeye başlanacaktır.

Hamzabeyli ile nihai olarak Avrupa Birliği Komisyonu'nun onaylanmasına bağlı bir husus olmakla birlikte Bulgaristan tarafındaki Lesova Gümrük Kapısı’nı karşılıklı veteriner kontrolüne tabi ürünlerin giriş ve çıkışına yetkili hale getirmek üzere Bulgar makamları ile ikili müzakereler yapılmış, gerekli yatırımların yapılması için taraflar hemfikir kalmışlardır.

Diğer taraftan Kapıkule Sınır Kapısı'nın tek durağa uygun bir şekilde yenilenmesi için projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup, en kısa sürede inşaat çalışmaları başlayacaktır. Peronlarımız, yeni projemizle tek durak sistemine uygun inşa edilecektir. Sınır kapılarında işlemleri kolaylaştırıp hızlandırmayı amaçlayan “POS Projesi” ile de cihazlardan tahsilat yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalarımız hızlandırılmış olup, 2019 ilk çeyreği ortasında geçiş hedeflenmektedir. Söz konusu proje İpsala Gümrük Kapısında pilot olarak uygulanmaya başlanmış, diğer kapılarda da yaygınlaştırılacaktır.

PERON SAYISINDAKİ ARTIŞ İLE GEÇİŞLER HIZLANACAK

Kapı yoğunluğunu belirleyen önemli bir unsur da karşı kapının da aynı hızla çalışmasının garantilenmesidir. Kasım ayında Bulgaristan'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette de Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda Türkiye'den çıkış yönündeki tır sahasında peron sayısını 8’den 10’a çıkarma yönündeki taleplerimizi iletmiştik. Bulgaristan'da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kapıkule'nin karşı kapısı Kapitan Andreevo gümrük kapısında girişler 8 perondan 10 perona çıkmıştır. Devreye giren 2 peron ile birlikte, 2017 ortalaması 750-800 tır olan ve son 3 ayda ortalama 950 tıra ulaşan günlük Kapıkule tır çıkış sayımızın 1250 tıra çıkmasını bekliyoruz.

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU

Kapı yoğunluğu, ticaret erbabının hafta sonları çıkış yapma talebi sebebiyle Cuma-Pazar arası çok yüksekken, hafta içi düşük seviyelerde seyretmektedir. Talebin hafta içine çekilebilmesi, sıkıntıyı büyük oranda çözecektir. Ancak şu anda mevcut iş modelleri sebebiyle bu tarz planlama değişiklikleri, ticaret erbabı tarafından devreye alınamamaktadır.

İhracatçılarımızı rahatlatma, ticareti kolaylaştırma ve “en kolay ve en güvenilir ticaretin adresi” olma misyonuyla, tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının dahil olduğu bir Kapıkule Çalışma Grubu oluşturulmuş ve Kapıkule Eylem Planı hazırlanmıştır. Türkiye ve Bulgaristan olarak devreye alınan bu kapsamlı çalışma gruplarının sonuçlarını en yakın sürede göreceğimize inanıyoruz.

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