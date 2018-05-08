Penta Teknoloji, yüzde 44,86 oranında halka açılacak

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren ve teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden biri olan Penta Teknoloji, SPK’nın halka arz onayının ardından 10-11 Mayıs tarihlerinde talep toplamaya hazırlanıyor.

Penta Teknoloji, halka arz sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından 17 Mayıs'ta Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.

Penta Teknoloji'nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Toplamda 19.764.345 TL; ek satış da dahil olmak üzere 21.345.493 TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 31.724.000 TL olan sermayesi, 15.862.000 TL artırılarak 47.586.000 TL'ye çıkarılırken; mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 TL nominal değerde pay satacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL -11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi. Penta Teknoloji'nin 17 Mayıs Perşembe günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Yurtiçinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30'unun yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'inin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Penta Teknoloji'nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor. Yurt dışı yetkili aracı kurumları WOOD & Company Financial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53'ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86'ya çıkması öngörülüyor.

HALKA ARZLA KARLILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelirlerle, mevcut kredi borçlarının azaltılarak şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi ve bu kapsamda yeni yatırımlar için kaynak yaratılması amaçlanıyor.

Penta'nın geçtiğimiz yıl net satışta yüzde 35 oranında büyüyerek 2,5 milyar TL'lik ciroya ulaştığını hatırlatan ve bugüne kadar halka arz için en doğru zamanı beklediklerini söyleyen Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Penta Teknoloji olarak net satışlarımızı 2016 yılında yüzde 22, 2017 yılında ise yüzde 35 oranında artırdık. Geçtiğimiz yıl brüt kârımız yüzde 38 artarak 166,7 milyon TL’ye; Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar'ını (FAVÖK) ise yaklaşık olarak yüzde 56 oranında artarak 103,7 milyon TL’ye ulaştı. Dönem kârımız ise yine aynı dönem için 56,9 milyon TL olarak gerçekleşti” bilgisini verdi.

“HALKA ARZLA BİRLİKTE YATIRIMLARIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Penta Teknoloji'nin halka arz sürecinde önemli bir adımı geride bırakmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özçelik, “Sektörde 28 yıllık deneyime sahip, Türkiye'de IT sektöründe en fazla markayı bünyesinde barındıran Penta Teknoloji olarak SPK onay sürecini başarıyla tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Elde edilecek gelir ile finansal yapımızı güçlendirerek; çalışan, müşteri, üretici, hissedar kısacası tüm paydaşlarımıza ve ülke ekonomimize katkı amacıyla çıktığımız bu yolda başarıyla ilerleyeceğimizi umuyorum” açıklamasını yaptı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM TRENDİ SEKTÖRÜ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEK”

Özçelik, Türkiye'de bilgi teknolojisi harcamalarına da değinerek, “IDC verilerine göre, Türkiye'deki bilgi teknolojisi harcamaları (cihazlar, altyapı ve yazılımları dâhil, ancak hizmetler hariçtir) 2017 yılında yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak öngörüldü. Bizim satışlarımız ise toplam pazarın yaklaşık 700 milyon dolarını oluşturuyor” bilgisini verdi.

Türkiye'nin gelişen ekonomisine paralel olarak, bilişim teknolojileri pazarının da her geçen yıl büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Özçelik, dünyadaki dijital dönüşümle birlikte Türkiye'de de BT altyapısına olan yatırımların arttığını kaydetti. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık teknolojinin geçmişe oranla çok ulaşılabilir olması ve dijitalleşmenin geldiği nokta, şirketlerin eğilimlerini değiştiriyor. Türk şirketlerinin bu alanda atmaları gereken çok adım var, bu da biz Bilgi Teknolojileri sağlayıcıları için pazarda çok daha büyük fırsatlar olduğu anlamına geliyor.”