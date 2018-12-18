Daha fazla harcayıp daha az aldık

Perakende satış hacmi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 arttı. Satış hacmi azalırken cironun artması yükselen enflasyon ile hayat pahalılığına bağlandı. Yani vatandaş daha az alış veriş yaptı ama daha fazla para harcadı. Cirolar da yüzde 18.2 ile yüzde 21 olan enflasyonun altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı ‘Perakende Satış Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6 arttı. PERAKENDE SATIŞ HACMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,6 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 azaldı. PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 18,2 ARTTI Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 arttı. PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,1 AZALDI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6 arttı. ENFLASYON ETKİSİ GCM Forex Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Hacim bazında satışlarda daralma görüldüğünü belirten Erkan şu ifadeleri kullandı: 3. çeyrekten başlayan dönemden itibaren takip eden aylarda, ekonomik büyümede de aşağı etkide bulunan iç talepteki daralmanın bir yansıması olarak hacim bazında satışlarda daralma görülmektedir. Buna karşın, fiyat ve enflasyon etkisi, artan ürün birim fiyatlarının etkisi ciro bazında satışlarda artış görülmesine yol açmıştır.

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