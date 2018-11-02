Petkim’in 9 aylık karı azaldı

Petkim Petrokimya Holding AŞ’nin (Petkim) bu yılın 9 ayında elde ettiği net kar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 azalarak 915 milyon 434 bin liraya düştü.Petkim’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamaya göre şirket, geçen yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 36 milyon 819 bin lira net kar elde etti.Bu yılın 9 ayında şirketin net satışları 7,28 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde şirketin net karı yüzde 11,7 azalarak 915 milyon 434 bin liraya geriledi.
AA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.