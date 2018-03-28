Pilav yok spagetti çok

Vatandaşın alım gücü düştükçe durum boğazına da yansıyor. Et fiyatı ateş pahası... Son rakamlarla pirinç pilavı sevenleri de zor günler bekliyor. Türkiye hazırlanması kolay ve ucuz makarnanın tüketiminde rekor kırıyor. Pirinç pilavından uzaklaşıyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin’in bu hafta başında sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Türkiye’nin alışveriş davranışlarının fotoğrafını çeken Ergin Türkiye’de pirinçten makarnaya kaydığını belirtmişti.

İLGİLİ HABER İş konuşuyoruz 5. bölüm: CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu da Ergin’in açıklamalarını tasdikliyor. Külahçıoğlu Türkiye’de kişi başı makarna tüketiminin son yıllarda gittikçe arttığını belirterek yıllık tüketimin 8.7 kilogram olduğunu ifade etti. Külahçıoğlu, “Pirinç, makarna ve bulgur sofrada birbirine benzeyen besinler. Herhangi birinde yaşanan fiyat artışı diğerlerini de etkiliyor. Makarna satışlarında son dönemde bir yükseliş trendi mevcut. Bu artış son yıllarda da kendisini gösteriyordu” diye konuştu.

Türkiye’de kişi başı makarna tüketiminin yıllık 8.7 kilogram olduğunu anlatan Külahçıoğlu, “Bu rakamla Türkiye dünyada ABD’nin ardından 8. sırada yer alıyor. Makarna satışlarında yaşanan artışın nedeni olarak pirinç fiyatlarının yükselmesinin yanında insanımızda oluşan sağlıklı beslenme bilincinin de etkisi var. Çünkü makarna protein açısından daha besleyici ve hesaplı bir ürün” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Makarnada tüketim rekoru kırıldı

PEKİ YA PİRİNÇTE DURUM NE?

Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Birol Kocaman ise pirinç tüketiminin düşmediğini fakat artmadığını da söyledi. Kocaman insanların pilav pişirme zahmetindense daha pratik bir şekilde makarna tükettiğini anlatan Kocaman Toprak Mahsülleri Ofisini makarna sanayine ucuz mal verdiğini için eleştirdi. Kocaman, “Et ithalatı artıyor. Pirinçte ithalat oldu fiyat artıyor. Üretirseniz, fiyat düşer. Gümrük indirimi yapıldı ondan fazla zam yapıyoruz” diye konuştu.

Türk halkının yılda ortalama 9 kilogram pirinç tükettiğini anlatan Kocaman pirinç tüketiminin artmadığını söyledi. 1 kilogram pirinç yaklaşık 5 TL’ye satılırken 500 gramlık bir paket makarnanın fiyatı yaklaşık 2 TL.