Pilot ve hostesler gitti evler boş kaldı!

Atatürk Havalimanı 29 Ekim'den itibaren kademeli şekilde kapatılıyor. Bu sebeple Beylikdüzü, Ataköy, Sefaköy gibi semtler de yaşayan pilotlar ve hostesler Yeni Havalimanı'na yakın yerlere (Göktürk, Arnavutköy) taşınmaya başladı. Atatürk Havalimanı ve çevresinde birçok daire boş kaldı, kira fiyatları düştü.

Beylikdüzü, Ataköy, Sefaköy ve Halkalı semtlerinde yaşayan pilot ve hostesler yaşadıkları evleri yavaş yavaş Yeni Havalimanı’na yakın yerlere taşıyor. Bu durum Atatürk Havalimanı’na yakın evlerin boş kalmasına ve kira fiyatlarının düşmesine neden oldu. Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkanı İskender Çarkçı Atatürk Havalimanı çevresinde 2500 pilot ve 10 bine yakın hostesin ikamet ettiğini ve bu kişilerin yavaş yavaş Yeni Havalimanı bölgesine (Arnavutköy-Göktürk) taşındıklarını söyledi.

29 Ekim’de kademeli olarak kapanacak olan Atatürk Havalimanı hem pilotları hemde emlakçıları üzdü. Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkanı İskender Çarkçı kimi pilotun Yeni Havalimanı’nın uzaklığı nedeniyle işi bırakacağını kimisinin de ev düzenini tekrar baştan yaptığını söylüyor.

BİNLERCE PİLOT VE HOSTES ARNAVUTKÖY’E TAŞINIYOR

Başkan İskender Çarkçı, “Beylikdüzü, Ataköy, Halkalı, Sefaköy… Bu bölgelerde 2500 pilot ve 10 bine yakın host ve hostes oturuyor. Yeni yapılan havalimanı çok uzak. Kimi arkadaşımız evini taşımaya başladı bile… Kimisi de emekliliğini isteyip mesleği bırakmayı düşünüyor. Havayolu şirketleri sefer başına 10 litre yakıt parası veriyor ama Yeni Havalimanı çok uzak ve toplu taşıma ulaşımı da yok. Mecbur vatandaşlar Yeni Havalimanı’na yakın bölgelere (Arnavutköy, Göktürk) taşınacak.” ifadelerini kullandı.

KİRALAR 1000 TL’DEN 750 TL’YE DÜŞTÜ

Beylikdüzü’nde 10 yıldır emlakçılık yapan Niyazi Mercan ise birçok evin şuan boş olduğunu ve eskiden 1000 liraya kiraladıkları dairenin 750 TL’ye kadar düştüğünü belirtti. Mercan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Bu bölgede bir ok pilot ve hostes oturuyor. Eskiden buralarda daire kiralamak çok kolaydı. Şimdi herkes Yeni Havalimanı’na yakın bölgelere taşınıyor. Eee haliyle bizim fiyatlarda düştü. Eskiden 2+1 100 metre kare daireyi 1000 TL’ye verirdim şimdi 750 TL’ye zor kiracı buluyorum. birçok dairem boş kaldı.”

Yeşilköy’de yıllardır emlak sektöründe olan Esra Yakupoğlu pilot ve hosteslerin taşınmaya başladığını kira fiyatlarının ise dolar kurunun çıkması sebebiyle zor kiralandığını söylüyor. Yakupoğlu, “Evet pilotlar ve hostesler bölgeden taşınıyor. Bazı evler boş kalıyor ancak bunun sebebi de dolar kuru… Dolar kuru yüksek olduğundan evler kiralanamıyor.” dedi.

ASIL HAREKETLİLİK AĞUSTOS AYINDA YAŞANACAK

Pilotlar ve hosteslerin yavaş yavaş taşınmaya başladığını ancak asıl hareketin Ağustos ayında gerçekleşeceğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Öncelikle pilotlar için duruma incelediğimizde, Ataköy'de yaşayan pilotlarda durum biraz farklı. Son dönemde bu bölgede ikamet eden bazı pilotlar Maslak ve Göktürk bölgelerine kaymış durumdalar. Seçimler sonrasında bu durumun biraz daha hareketleneceğini öngörüyoruz. Arnavutköy bölgesi ise pilotlar tarafından tercih edilmiyor. Çünkü bölge henüz yeterli sosyal donatı ve yaşam alanlarına sahip değil. Kabin görevlileri açısından ise durum çok daha farklı. Mevcut durumda Bakırköy bölgesinde site ve apartman tarzı yapılarda ikamet edenler bir Nisan- Mayıs ayları itibarı ile hareketlendi. Bu hareketlilik aslında tercihleri şu anda Mahmutbey bölgesine yoğunlaştırmış durumda. Bu konuda hareketlilik daha çok ise Ağustos ayında yaşanacak.” ifadelerini kullandı.