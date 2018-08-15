Pirince ABD vergisi piyasayı etkilemez ama zam kapıda

Türkiye ABD'den aldığı pirince yüzde 50 vergi getirdi. Uzun süredir yüksek kurdan dolayı ABD'den pirinç ithalatı durma noktasına gelmişti. Pirinç işiyle uğraşanlar üreticide pirincin kilogramının 5 TL olduğunu fakat buna zam geleceğini söylüyor.

Türkiye’de en çok pirincin üretildiği bölgeler arasında Edirne’nin Uzunköprü ilçesi geliyor. Bu bölgede ortalama pirinç talebinin 4’de 1 ‘ini karşılayacak kadar üretim yapılıyor. Uzunköprü Ticaret Odası Başkanı Ercan İhtiyar bu kararın olumlu olduğunu ancak iç piyasaya hiçbir etkisinin olmayacağını söylüyor. Başkan İhtiyar, “Edirne Türkiye’nin en çok pirinç üretimi yapan illeri arasında. Bu vergi kararı bizim iç piyasamızı etkilemez. Ancak döviz kuruna endeksli her yıl yapıldığı gibi bir fiyat artışı söz konusu olacak.” dedi.

AÇILIŞ 3 LİRA, 20 GÜN SONRA HASAT

Pirinç piyasasında şu an şartların normal olmadığını söyleyen Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Öner ise, “Şu an şartlar normal değil. Geçen yıl pirinç fiyatı 2.7 lira ile kapanış yaptı. Bu yıl da ilk hasat zamanında 3 liraya yakın bir açılış yapacak gibi. Ancak bunun vergi kararı ile bir ilgisi yok. Pirinç piyasasını nasıl bir durumun bekleyeceği de belli değil. 20 gün sonra pirinç hasadı yapılacak. Ancak ABD’ye getirilen bu yaptırımın ne onlara ne de bize bir etkisi olmayacak. Çünkü fiyatlardan dolayı ithalat yapılmıyor.” dedi.

TÜRKİYE’DE 5 LİRA ABD’DE 11 LİRA

40 yıldır hem pirinç yetiştiren hem de işleyip satışını yapan Ataşlar Gıda’nın sahibi Rahmi Ataş ABD’ye uygulanan kararın iç piyasaya hiçbir etkisi olmayacağını söylüyor. Ataş, “Bu kararın hiçbir etkisi olmaz. Şu an 5 lira civarında pirinç. Biz ABD’den ithal etmeye kalksak bunun fiyatı bu kurlar sebebi ile 11 lirayı bulur. Bu nedenle iç piyasada pirinç fiyatı neredeyse yarı yarıya ucuz.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM 1 MİLYONU GEÇECEK

Şu an ki Türkiye piyasasındaki pirinci Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) temin ettiğini söyleyen Tüccar Ataş, “Bu yıl üretim fazla olacak. Çünkü ekilen alan geçen yıla göre çok fazla. Bu karar denk bile geldi diyebiliriz. Geçen yıl 900 bin ton üretim yapıldı. Şimdi 1 milyonu geçecek.” dedi.