Piyasa hacmi 140 milyar doların altına geriledi

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin´in 15 Kasım´da Ekim 2017´den bu yana ilk kez 100 milyar doların altına gerilemesinin ardından piyasa genelindeki düşüş sürerken, piyasa hacmi 140 milyar doların altına indi.

Toplam 15,690 adet piyasada işlem gören 2,071 adet kripto para birimimin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.11´lik bir artışla 4,324 dolara yükselirken, 75 milyar 212 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54´ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.11, yüzde 1.34, yüzde 0.02 ve yüzde 0.79 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether ve Monero artarken, yüzde 2.43 ile ise en çok Stellar geriledi. Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 61´i gerilerken, düşüş eğilimine yüzde 14.32 ile 71´inci sıradaki Metaverse ETP öncülük etti.

Piyasada dokuz gündür devam eden genel düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 139 milyar 381 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 736 milyon dolar olarak hesaplandı.

DHA