Piyasa YEP’i nasıl karşıladı?

Analistler OVP'de fazla detay ve yeni bilgi bulunmadığını, bütçeye yönelik rakamlar ile büyük proje finansmanlarının devam edecek olmasının olumsuz algılandığını ve kar satışlarının yapıldığını belirtiyor.

Dolar/TL Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme tahminlerinin makul bulunmasıyla ilk etapta 6.13 seviyesine kadar geriledikten sonra yukarı yönlü sert dalgalandı.

Dolar/TL sunum sırasında 6.13 seviyesine kadar geriledikten sonra 6.3070 seviyesine kadar yükseldi. Dalgalanmaya devam eden dolar/TL saat 1311’de 6.2725/6.2876 seviyesinde bulunuyor.

CREDIT AGRICOLE: HAYAL KIRIKLIĞI

Programı bir hayal kırıklığı olarak nitelendiren Credit Agricole kıdemli gelişmekte olan piyasalar stratejisti Guillaume Tresca, “Büyüme ve cari açık tahminine bakınca çok hırslı… Mali açıkta güçlü bir düzeltme bulunmuyor. Bu yıl aynı, gelecek yıl hafif bir düzeltme, 2020’de ise düzeltme söz konusu. Bu da yalnızca iki yıl içinde olacağını gösteriyor ki bu dönemde birçok şey olabilir. Dolayısıyla bu cephede gerçek bir taahhüt yok. Bu da ilk hayal kırıklığı” dedi.

“İkinci hayal kırıklığı ise kötü kredilerin içine konacağı bir banka, NPL’lere nasıl muamele edileceği, bankacılık sistemi ve şirketlerin döviz fonlamaları gibi konularda elimizde yeni bir şeyin olmaması” diye Tresca, “Piyasa yeni birşey beklediği için hayal kırıklığına uğramış olabilir. Albayrak’ın Ağustos’ta söylediklerine kıyasla yeni hiçbir şey yok” dedi.

MEGA PROJELER, DOĞRUDAN YATIRIM VE ULUSLARARASI FİNANSMAN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı olarak adlandırılan OVP sunumunda, büyüme bu yıl yüzde 3.8, 2019’da yüzde 2.3 olarak öngörüldü. Yeni Ekonomi Programı’na göre enflasyonun bu yılı yüzde 20.8’de tamamladıktan sonra 2019 sonunda yüzde 15.9’a gerilemesi bekleniyor. Öte yandan bütçe açığının GSYH’ya oranının bu yılı yüzde 1.9’da tamamladıktan sonra 2019’da yüzde 1.8 olması bekleniyor.

OVP’den çok olumlu beklentiler olduğunu ve öncesinde kurda gerileme yaşandığını, şimdi ise beklentilerin realize olmasıyla kurda kar satışı görüldüğünü söyleyen bir analist, “Piyasalar daha detaylı açıklamalar bekliyordu; Kanal İstanbul gündeme gelmedi bile, mega projeler devam edecek diye algıladık. Açıklanan rakamlar gerçekçi görünüyor ama rakamlardan ziyade bunlara ulaşmak için uygulanacak yöntemler önemli. Detayları yorumlamak için erken” dedi.

Albayrak, sunumunda başlamamış projelerin askıya alınacağını, mega projelerin doğrudan yabancı yatırım ve uluslararası finansmanla birlikte hayata geçirileceğini söyledi.

OVP’nin beklentileri karşılayamadığını söyleyen başka bir analist ise, “Bütçe tarafındaki rakamlar ikna edici değil, mega projelere destekler devam edecek, bankalara yardım edilecek, bazı sektörlere yeni teşvikler verilecek. Dolayısıyla mali politika beklendiği kadar sıkı olmayacak” dedi ve şöyle devam etti: “Makro rakamlar makul ancak piyasa tasarruf kaynakları ve geliri artıcı yöntemler gibi bütçe rakamlarından ikna olmuş değil. Piyasanın ilk tepkisinin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum, geri çekilme olası ancak bu OVP’nin önümüzdeki dönemde TL’ye güçlü bir destek sağlayacağını söylemek zor. Uygulamayı görmemiz gerekiyor.”

REUTERS