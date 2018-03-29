Piyasalar büyüme verisine odaklandı

Piyasalar nefesini tuttu büyüme verisini bekliyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin yüzde 7 üzerinde büyümesi bekleniyor. Bu rakam son yıllarda görülen en yüksek büyüme oranlarından biri olacak. Büyümenin bu denli yüksek beklenmesinde KGF ve şirketlere verilen teşviklerin ön planda olacağı yorumlanıyor. Bu unsurların ülkenin mali disiplinine olan negatif etkisi ise dikkat çekiyor.

Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 2017’nin son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle yüzde 7 artması bekleniyor. Reuters’ın 15 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre dördüncü çeyrek beklentileri yüzde 5.80-9.20 arasında şekilleniyor.



Ankette yılsonuna ilişkin büyüme tahmininin medyanı ise üçüncü çeyrek büyüme verileri döneminde yapılan bir önceki anketteki yüzde 6.1’den yüzde 7.2’e yükselmiş durumda. Ankette 2017 sonu için büyüme beklentileri yüzde 7-7.9 aralığında yer alıyor.

Türkiye ekonomisi geçen yıl ekonomide yaşanan yavaşlama sonrası hükümetin sağladığı başta KGF olmak üzere istihdam ve vergi teşviklerinin desteğiyle iç talep öncülüğünde birinci çeyrekte yüzde 5.3, ikinci çeyrekte yüzde 5.4, üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü. Ekonomik büyüme 2016 dördüncü çeyrekte ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşmişti.

OVP’DE BEKLENTİ YÜKSELTİLMİŞTİ

Darbe girişiminin etkilerini azaltmak başta olmak üzere ekonomideki olası bir yavaşlamanın önüne geçmek için geçen yıl hükümet inşaat, beyaz eşya ve mobilya sektörlerine yönelik uygulanan vergi indirimlerinin yanı sıra istihdama ve üretime ve KGF ile kredilere yönelik bir çok teşvik ve destek verdi.

Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) 2017’de büyümeye tek başına 1.5-2 puana yakın destek sağlamış olduğu hesaplanıyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2017 için daha önce yüzde 4.4 olan büyüme öngörüsü Eylül sonunda yapılan revizyonla yüzde 5.5’e yükseltildi. Ekonomi yönetimi büyümenin 2017’de OVP’nin de üzerinde gerçekleşeceğini yüzde 7’yi aşabileceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin beklentileri de benzer seviyede şekilleniyor. TÜİK dördüncü çeyrek GSYH verilerini 29 Mart’ta saat 1000’da açıklayacak. 2017 yılına ait tüm çeyreklik veriler TÜİK tarafından açıklanmış olacağı için 2017 büyümesi kısmen hesaplanabilecek ancak TÜİK 2017 nihai büyüme verilerini 10 Eylül 2018’de açıklayacak.

REUTERS