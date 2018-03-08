Piyasalarda bugün neler yaşandı? (08.03.2018)

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu sürpriz şekilde bir kademe daha düşürmesinin ardından dolar/TL'de sınırlı yükseliş gözlenirken, faizlerde yukarı hareket devam etti. Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen açıklamaların ardından euro/TL ise tarihi zirveyi gördü.

Moody’s Türkiye’nin Ba1 olan kredi notunu Ba2’ye düşürürken, “negatif” olan görünümü ise “durağan”a çevirdi. Yapılan açıklamada temel yapısal reformlardaki gecikme ve para politikasının etkinliğindeki erozyona bağlı olarak kurumsal yapıdaki güç kaybı ve yüksek cari açık, yüksek dış borç, yükselen global faizler ve politik riskler çerçevesinde dış şokların yarattığı artan risklere dikkat çekildi.

Bir bankacı, “TL bugün diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmadı. Öte yandan son günlerde yüksek bir seyir izleyen euro/TL bugün de tarihi zirveyi gördü. Bunda da ECB’nin açıklamasından gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkarması etkili oldu. ECB nedeniyle euro/dolar bugün 1.2446’ya kadar yükseldi” dedi.

ECB DEĞİŞİM YAPMADI

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yaptığı toplantıda aşırı gevşek para politikası yaklaşımını değiştirmedi ancak yaptığı açıklamada gerektiğinde tahvil alımlarını artırma ifadesini çıkardı. ECB böylece ekonomiye verdiği desteği azaltmaya ilişkin küçük bir adım attı.

Öte yandan Draghi toplantı sonrası açıklamalarında para politikasının gelişmelere tepki vermeye devam edeceğini ve arz-talep kaynaklı enflasyonun zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından euro, dolar karşısındaki kazançlarını büyük oranda geri verdi.

EURO TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Euro/dolar paritesindeki gerileme ile euro/TL de yönünü aşağı çevirdi.

Dün 4.7148/4.7167, bu sabah ise 4.7212/4.7218 seviyesinde olan euro/TL 4.74 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Euro/TL saat 1722’de 4.7211/4.7229 seviyesindeydi.

Dün saat 1757’de 3.7981/3.7990 seviyesinde olan dolar/TL, Moody’s kararının ardından bu sabah güne 3.80’in üzerinde başladıktan sonra kademeli artışla 3.8215’e kadar yükseldi. Dolar/TL saat 1722’de 3.8090/3.8105 seviyesinde bulunuyor.

DNG Danışmanlık’tan Fatih Keresteci bu sabahki notunda Türkiye’nin 2016 sonunda yatırım yapılabilir notunu kaybettiğini ve piyasalarda çok sert bir etki yarattığını söyleyerek, “Bu nedenle bugünkü kararın piyasalar üzerinde çok büyük bir negatif etkisinin olacağını tahmin etmiyorum. Ama yeniden yatırım yapılabilir notu almak gittikçe uzaklaşıyor. Bu da ülkenin finansal anlamda kırılganlığını artıracak bir husus” demişti.

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Güne sınırlı bir tepkiyle başlayan dolar/TL’de kayıplar, sabah saatlerinde Londra piyasasının açılmasının ardından bir miktar daha devam etti. Bankacılar kredi notunun zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olması nedeniyle piyasada ciddi bir tepki görülmeyebileceğini belirtiyordu.Başka bir bankacı ise Moody’s not indirim kararını “sürpriz bir gelişme” olarak nitelendirmiş, “Bu kararın Türkiye-ABD ilişkilerinin gidişatını yansıttığını düşünüyorum zira ekonomik açıdan bir yıl öncesinden farklı bir yerde değiliz, durup dururken dış kırılganlığa işaret edilmesi çok anlamlı değil. Piyasa not artırımı zaten beklemiyordu ama Ba1 ile Ba2 arasında temelde çok fark da yok zaten” demişti.

Dün saat 1757’de 4.2557/4.2570, bu sabah ise 4.2630/4.2645 seviyesinde olan sepet bazında TL saat 1722’de 4.2652/4.2672 seviyesinde.

Tahvil tarafında da yükseliş eğilimi gözlenirken; hafta başında açıklanan enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan ve PPK kararı sonrası devam eden yükseliş Moody’s kararı ile de sürdü.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.13, valörde son işlemde yüzde 12.20 seviyesinde olan 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi bugün spot kapanışta yüzde 12.24, valörde yüzde 12.35’e kadar yükseldikten sonra saat 1725’te son işlemde yüzde 12.33 seviyesindeydi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.31 seviyesinde olan gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise bugün yüzde 13.53 seviyesine kadar yükseldi. Tahvil bugün spot kapanışta ortalama yüzde 13.50, valörde saat 1725’te son işlemde yüzde 13.50 seviyesindeydi.

Türk hisse senetleri piyasasında ise bugün anlamlı bir hareket gözlenmezken; BIST-100 endeksi saat 1735’te yüzde 0.03 artıda ve 116,881 puanda seyrediyor.

REUTERS