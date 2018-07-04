Platinium fiyatlarında büyük düşüş

Otomobil sektörünün önemli hammaddeleri arasında olan platinium fiyatı ticaret savaşlarından dolayı yüzde 18 düştü. Platinium saat ve mücevher sektöründe de kullanılıyor.

Platinium fiyatları son 10 yılın dibinde. Ticaret savaşları sonucu ABD ve Çin'in karşılıklı olarak gümrük duvarlarını yükseltmesi en çok otomotiv endüstrisini vurdu. Wall Street Journal’ın haberine göre; otomobil imalatında kullanılan platinium fiyatı ocak ayından bu yana yüzde 18 düşerek 825 doların altına geriledi.

Hibrit otomobillerin daha fazla yaygınlaşmasıyla dünyada platinyum daha çok rağbet olacağı ifade ediliyordu. Reuters’e konuşan beş AB diplomatı ve yetkilisi, 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan AB-Çin zirvesi öncesinde, dünyanın en büyük ticaret topluluğu olan AB’nin, Washington’a karşı Çin ile ittifaka gitme fikrini reddettiğini söylediler.

‘ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK’

Bunun yerine zirve sonunda ılımlı bir sonuç bildirgesi çıkacağı, bu belgede iki tarafın da çok yanlı ticaret sistemine bağlılığının taahhüt edileceği ve WTO’nun modernize edilmesi için bir çalışma grubu kurulmasının taahhüt edileceği bildiriliyor.

‘ÇİN VE AVRUPA DOĞAL MÜTTEFİK’

Bir Avrupalı diplomat, “Çin Avrupa Birliği’nin Washington’a karşı kendi yanında yer almasını ve taraf tutmasını istiyor. Bunu yapmayacağız; kendilerine de söyledik” dedi.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, bugün bir makalesinde, “Çin ve Avrupa’nın ticarette korumacılığa birlikte karşı durmaları gerektiğini” belirtti. Xinhua, “Çin ve Avrupa ülkeleri doğal müttefiktir. Küresel ekonomik büyümenin güçlü motorunun serbest ticaret olduğuna inançları tamdır” dedi.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Lu Kang, geçen hafta Beijing’de yapılan üst düzeyli bir Çin-AB ekonomik görüşmesinde iki tarafın da ticarette tek yanlılığa ve yatırımlarda korumacılığa karşı çıkmaya söz verdiklerini söyledi.

Trump’ın Avrupa’dan metal ithalatına ve AB’nin otomobil sektörüne gümrük vergileri getirmesine rağmen Brüksel, Çin’in kapalı piyasaları ve Batılı hükümetlerin küresel pazarları ele geçirmek için ticari manipülasyon yaptığı iddiaları konusunda Washington ile aynı görüşte Bir başka Avrupalı diplomat, “Biz ABD’nin Çin’e yaptığı bütün itirazlara katılıyoruz. Katılmadığımız, ABD’nin bu sorunu ele alış biçimi” dedi.