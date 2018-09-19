İlk PlayStation tekrar piyasaya çıkıyor

Sony ilk PlayStation’ın görünümüne sahip olan, PlayStation Classic’i piyasaya çıkarıyor. 20 oyun yüklü olarak piyasaya çıkacak olan PlayStation sınırlı sayıda Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da olacak.

İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya'da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.

MÜKEMMEL UYUM

PlayStation Classic; buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation'ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation'a göre kenarları %45, hacim olarak ise %80 daha küçük. Final Fantasy VII (SQUARE ENIX Co., LTD.), Jumping Flash! (SIE), R4 RIDGE RACER TYPE 4, Tekken 3 (BANDAI NAMCO Entertainment Inc.) ve Wild Arms (SIE) gibi toplamda 20 PlayStation oyunu önden yüklü olarak geliyor. PlayStation Classic, orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranları ve 90'ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncular için mükemmel bir uyum sağlıyor.

ARKADAŞLARINA KARŞIDA OYNAYABİLECEK

PlayStation Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki kontrol cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.