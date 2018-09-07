2018 yılı enflasyon rakamlarına göre belirlenen memur maaşları belli oldu. 2018'in ikinci yarısında derece ve kıdemine göre polisler ne kadar maaş alacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına gelen zam oranları da belli oldu. Peki, polis memuru maaşları ne kadar oldu? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

2018 yılının ikinci yarısında enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 artış yapıldı. Maliye Bakanlığınca, enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevilleri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 artış yapıldığı belirtilerek, “Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 liradan 3 bin 133 liraya, en düşük memur emekli aylığı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükselmiştir.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemelerin dahil edilmediği, aile ve çocuk yardımı ödeneğinin ise eklendiğ belirtildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuğun (0-6 yaş grubu ve diğer) da esas alındığı vurgulandı.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı içerisinde yer alan polis memurunun maaşı evli olup olmadığına, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığına, çocuğunun olup olmadığına, hangi ilde çalıştığına ve hangi birimde çalıştığına bakılarak hesaplanır. Buna göre, 2018 Temmuz enflasyon farkı ile birlikte polis memuru maaşı, 2018 yılının Ocak ayında 4.457 lira iken Temmuzda 4.823 liraya yükseldi.