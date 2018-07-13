Polisan Kansai Boya önemli toplantıya ev sahipliği yaptı

Polisan Holding’in iştiraki Polisan Kansai Boya’nın ortağı Japonya’nın boya üreticisi Kansai Paint’in EMEA Bölge Toplantısı, İstanbul’da yapıldı. Toplantıya, Japonya Kansai Paint Co. Ltd. Başkanı Hiroshi İshino’nun yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde çok sayıda ülkedeki iştiraklerini temsilen üst düzey yöneticiler katıldı.

Polisan Kansai Boya, Kansai Paint EMEA Bölge Toplantısı'na, bu hafta İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Endüstriyel Boyalar, İnşaat Boyaları, Oto Boyaları gibi ürün gamına sahip olan Kansai Paint, Japonya merkezli olmak üzere, Asya, Avrupa, Afrika, Amerika, Orta Doğu bölgelerinde iştirak ve ortaklık yapılarıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul'da 2 gün süren toplantıya, Japonya Kansai Paint Co. Ltd. Başkanı Hiroshi İshino'nun yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde çok sayıda ülkedeki iştiraklerini temsilen üst düzey yöneticiler katıldı.

Japonya Kansai Paint Co. Ltd. Başkanı Hiroshi İshino, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede Polisan Kansai Boya'nın hem iç hem de dış pazarda gücüne güç katmaya başladığını belirterek şunları söyledi;

“Kansai Paint olarak yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'de yarım asırlık geçmişe sahip değerli Polisan marka çatısı altındaki Polisan Boya ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyduğumuzu ve bu ortaklığın her iki taraf için son derece memnuniyet verici olduğunu belirtmek isterim. Toplantıya iştirak eden Kansai Paint EMEA bölgesi tüm iştiraklerimiz de bu başarılı ortaklığa şahitlik etmektedirler. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan Polisan Kansai Boya'nın yüksek kapasiteli, emsalsiz ve tam otomasyon tesisi hem iç hem de dış pazarda gücüne güç katarak üretim merkezi olmaya hazırlanıyor. Kansai Grup olarak bu endüstriyel gücün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. “