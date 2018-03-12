Polonya’da pazar günü çalışmak yasaklandı, ülke bölündü

Polonya'da pazar günü çalışmanın yasaklanması gündem oldu. Vatandaşların bir kısmı karara tepki gösterirken olumlu bulanlar da var. Peki ya sizce pazar günü çalışmayı kanunlarla yasaklamak doğru mu?

Washington Post'ta yer alan habere göre Polonya'da Pazar günü çalışmayı yasaklayan yasa gündem yarattı. 1990 yılında Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra liberal ticaret yasalarını benimseyen Polonya'da Pazar günü çalışmanın yasaklanması kimi çevrelerce komünist dönem uygulamalarına benzetilerek eleştiriliyor.

‘SU ALMAK İSTERSEM NE YAPACAĞIM?’

‘Birlik' isimli ticaret örgütünün önerisiyle yasalaşan Pazar günü çalışmama durumu bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. 26 yaşındaki Daniel Wycech her gün alışveriş yapmak gibi bir isteği olmadığını söylüyor fakat gerekli durumlarda ne yapılacağını soruyor.

Wycech, “Eğer Pazar günü mutfağımda bir şey kırılırsa nasıl tamir ettireceğim? Su almak, muz almak istersem ne yapacağım” diyor.

AİLE BERABER OLMALI

76 yaşındaki Barbara Olszewska ailelerin Pazar günü bir arada olması gerektiğini söylüyor.

Yasa mevcut hali ile bir aydaki iki Pazar günü çalışmayı yasaklıyor. 2019 yılında ay üç Pazar, 2020 yılında ise Pazar günleri çalışmak tamamen yasak olacak. OECD istatistiklerine göre bir Polonyalı yılda 1928 saat çalışıyor.