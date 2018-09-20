PPK özetlerinde enflasyon vurgusu

Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetlerinde 'Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek' ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası’nın 13 Eylül’de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükselttiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetlerinde şu açıklamalar yer aldı:

* Son dönemde maliyet yönlü baskılar artmış, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğilimleri güçlenmiştir

* Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmekte

* Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğinin sürmesi ve iç talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ithalat talebindeki yavaşlamanın cari dengeyi olumlu etkilemeye devam etmesi beklenmektedir

* Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir

* Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir

* Para politikası ve maliye politikası arasında kuvvetlendirilen eşgüdümün enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenme açısından önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

REUTERS