PPK özetlerinde enflasyon vurgusu

Merkez Bankası’nın 13 Eylül’de politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükselttiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetlerinde şu açıklamalar yer aldı:
* Son dönemde maliyet yönlü baskılar artmış, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğilimleri güçlenmiştir
* Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmekte
* Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet ihracatının büyümeye güçlü desteğinin sürmesi ve iç talepteki yavaşlamaya bağlı olarak ithalat talebindeki yavaşlamanın cari dengeyi olumlu etkilemeye devam etmesi beklenmektedir
* Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir
* Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir
* Para politikası ve maliye politikası arasında kuvvetlendirilen eşgüdümün enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenme açısından önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.
REUTERS