Prens Spotify’a rakip oldu

Suudi Arabistan veliaht Prensi El-Velid bin Talal Spotify'ın en büyük rakibi Deezer'a 270 milyon dolar ödeyerek ortak oldu.

New York Times'ta yer alan habere göre uzun süre Ritz Carlton'da sürgün hayatı yaşadıktan sonra yeniden işinin başına dönen Suudi Arabistan Veliaht Prensi El-Velid bin Talal yatırım piyasasına geri döndü.

Lfyt ve Four Seasons gibi dünya markası şirketlerin ortağı olan Twitter'da hissesi bulunan Bin Talal Fransız stream müzik şirketi Deezer'ın ortağı oldu. Talal Deezer'a ortak olmak için 270 milyon dolar ödedi.

Bu yatırım serbest kaldığı ocak ayından bu yana prensin ilk ses getiren hamlesi oldu.

Bodrum ve Marmaris tatillerinde bıraktığı bahşişlerle adından sık sık söz ettiren Bin Talal bundan böyle Spotify'a rakip olacak.

Talal'ın yatırım yapmak için radarında Amazon ve Netflix var.