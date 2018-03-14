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Prens Talal Şam’daki otelini sattı

Geçen ay serbest kalan Suudi Prens El Velid bin Talal Şam'daki otelini sattı. Talal'ın serbest kalmasının koşullarından birinin Suudi Arabistan'ın arasının iyi olmadığı ülkelerdeki yatırımlarını elden çıkarması olduğu iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:56 14 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Prens Talal Şam’daki otelini sattı
Geçen ay serbest kalan Suudi Prens El Velid bin Talal Şam'daki otelini sattı. Talal'ın serbest kalmasının koşullarından birinin Suudi Arabistan'ın arasının iyi olmadığı ülkelerdeki yatırımlarını elden çıkarması olduğu iddia ediliyor.

Geçen ay serbest bırakılan dünyanın en zengin Arap vatandaşı El Velid bin Talal Suriye'nin Başkenti Şam'daki Four Seasons otelindeki hisselerini sattı.

Financial Times'ın haberine göre hisseler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Samer Foz'a satıldı.

Samer Foz/Fotoğraf: Omedyam

Samer Foz/Fotoğraf: Omedyam

Samer Foz Suriye'de iç savaşın patlak verdiği dönemden bu zamana servetine servet katladı. Son 7 yılda Foz pek çok hükümet ihalesinde yer aldı. Samer Foz'un Türkiye'de bir altın madeni de işlettiği ifade ediliyor.

Şam'daki Four Seasons /Fotoğraf: Pinterest

Şam’daki Four Seasons /Fotoğraf: Pinterest

Prens çıktıktan sonra satışı gerçekleştirmesi serbest kalmak için Suudi Arabistan hükümetine verdiği sözlerden biri olarak yorumlanıyor. Prens Talal'ın Suudi Arabistan'la arası iyi olmayan ülkelere yatırım yapmasını istemiyordu.

Talal Ritz Carlton'da hapis hayatı yaşarken Beyrut Four Seaons'taki hisselerini 115 milyon dolara satmıştı.

Son güncelleme: android-time 12:0114.03.2018
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