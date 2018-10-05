Prof. Korkut Boratav: Şu anda IMF programı uygulanıyor

İktisatçı Prof. Korkut Boratav, ekonomideki gidişata ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Boratav, "Türkiye şu anda IMF programını uyguluyor çünkü Cumhurbaşkanı'nın onayladığı YEP ve Merkez Bankası'nın faiz artırımı IMF'in programıdır. Tek fark IMF kredi verip teftiş eder. Şimdi teftiş görevini McKinsey aldı" dedi. Öte yandan Boratav, "Sokaktaki insanın örgütlenerek haklarını koruması lazım. Mesela işten çıkarmalara direnmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını rakamlarını açıkladı. Eylül ayında enflasyon yüzde 24.52 ile son 15 yılın en yüksek seviyesini gördü. ÜFE ise yüzde 46.15’e yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık.” yorumunu yaptı.

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RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Korkut Boratav, enflasyon rakamlarını ve ekonomideki gidişatı değerlendirdi.

“Enflasyon rakamları beni şaşırtmadı hatta bu temponun bir miktar daha yükseleceğini öngürüyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Boratav, “Bunun iki nedeni var. ÜFE aslında tüketim enflasyonunu besleyen ana kaynaklardandır ve bu önümüzdeki aylara taşınacaktır. İkincisi ise bazı zamlar ekimin ilk günlerinde yapıldı. Doğalgaz, elektrik gibi. Henüz petrol fiyatlarına tam yedirilmedi.” ifadelerini kullandı.

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“ŞU ANKİ İVME MALİYETLERDEN GELİYOR”

İnsanların yoksullaşmasıyla tüketim talebinin daralacağını ifade eden Boratav, “İnsanlar yoksullaşarak enflasyonu aşağı çekici bir katkı yapacaktır. Şu anki ivme maliyetlerden geliyor. Ana maliyet kalemi döviz kalemi ve petrol. Petrol ve doğalgaz paralel seyreder. Yani toplumumuzdan enflasyonu aşağı çekme fedakarlığı isteniyor. İnsanlar yoksulluktan talep yaratamayınca üreticiler de aşağı çeker” diye konuştu.

“EN İYİ BEKLENTİ ŞU OLUR”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomik Program’ın kemer sıkma programı olduğunu ifade eden Boratav, 2019’da küçülme yaşanacağını ifade etti. Temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışlarına da değinen Boratav, “En iyi beklenti şu olur: 10 liraya yükselen sebze meyve 4 liraya düşmez, önümüzdeki yıl 11’e çıkar” diye konuştu.

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“VATANDAŞIN ÖRGÜTLENMESİ LAZIM”

Ekonomik tablonun vatandaşa yansımasını değerlendiren Boratav, “Sokaktaki insanın örgütlenerek haklarını konuması lazım. Mesela işten çıkarmalara direnmesi lazım” dedi.

‘O GÖREVİ MCKINSEY ALDI’

IMF’in nisan 2018’de yayınlandığı Türkiye raporunu hatırlatan Boratav, “Şu anda IMF’in programı uygulanıyor. Hem Merkez Bankası’nın aldığı karar, hem de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Yeni Ekonomik Program bütün unsurlarıyla IMF programıdır. Tek fark IMF kredi verip teftiş eder. Şimdi teftiş görevini McKinsey aldı” ifadelerini kullandı.